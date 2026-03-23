Трампу порадили звертати увагу на небо. Іранське інформагентство анонсувало «сюрпризи» для США та Ізраїлю

Іран оголосив про підготовку сюрпризів проти США та Ізраїлю (Фото: REUTERS/Ronen Zvulun)

Іран оголосив про підготовку нових «сюрпризів» у війні з США та Ізраїлем, які можуть бути реалізовані вже в найближчі дні. Про це повідомляє іранське державне агентство Tasnim News Agency .

За словами військового джерела, ці удари можуть мати «дуже значні наслідки».

«Іран запланував нові сюрпризи на найближчі дні триваючої війни, реалізація яких може дати дуже значні результати», — заявив співрозмовник агентства.

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Також джерело стверджує, що США, «стикаються з проблемами у військовій сфері». За його словами, американські «наступальні та оборонні боєприпаси знаходяться в дуже поганому стані».

«На відміну від порожніх обіцянок Трампа, Іран підготував сюрпризи на найближчі дні, які зроблять результат війни очевиднішим, ніж будь-коли», — заявив співрозмовник видання.

Також він порадив Трампу «звернути увагу на небо, фондові ринки та ціни на нафту», натякаючи на можливі майбутні події.

Раніше 23 березня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати та Іран ведуть переговори про припинення війни і що між сторонами є «важливі точки дотику».

Очільник Білого дому сказав, що переговори відбулися в неділю, 22 березня. Трамп очікує на узгодження угоди дуже скоро.

Водночас Тегеран відкинув повідомлення про будь-які прямі переговори з США. Міністерство закордонних справ назвало заяви про «продуктивний діалог» неправдою.

22 березня президент США також висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови.

Згодом він доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на пʼять днів.

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У своїй соцмережі Truth Social він написав, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші й продуктивні переговори щодо повного й остаточного врегулювання воєнних дій на Близькому Сході». Трамп зазначив, що переговори продовжаться цього тижня.

Після заяви Трампа ціна на нафту марки Brent впала до 96 доларів за барель, хоча раніше вона досягала 114,43 долара. Крім того, індекс долара впав на 0,3%, хоча раніше демонстрував зростання на 0,6%. Ф’ючерси на американські акції підскочили більш ніж на 2%.