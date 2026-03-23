Іран погрожує замінувати всю Перську затоку, якщо США почнуть атакувати узбережжя

Іран погрожує встановити морські міни і повністю заблокувати Перську затоку і Ормузьку протоку, якщо США і союзники спробують атакувати узбережжя Ірану.

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на заяву уряду Ірану.

«Будь-яка спроба ворога атакувати іранське узбережжя або острови, згідно із загальноприйнятою військовою практикою, призведе до мінування всіх шляхів доступу та ліній зв’язку в Перській затоці різними типами морських мін», — йдеться в заяві уряду Ірану.

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Також в іранському уряді наголосили, що в разі мінування вся Перська затока буде практично заблокована, як це сталося з Ормузькою протокою.

Раніше Іран дозволив деяким дружнім країнам, включно з Китаєм, Індією та Пакистаном, використовувати Ормузьку протоку для проходу своїх суден.

Інфографіка: NV

22 березня Дональд Трамп заявляв, що Іран має протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку для безпечного судноплавства, інакше США завдадуть ударів по іранських електростанціях.

19 березня Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Нідерланди, Японія і Канада заявили про готовність зробити «свій внесок» у забезпечення безпечного проходу через Ормузьку протоку. Водночас у спільній заяві вони не уточнили, яким саме буде цей внесок.

Згодом Італія, Німеччина та Франція зазначили, що готові гарантувати безпеку в Ормузькій протоці лише після припинення вогню.

Ормузька протока залишається ключовим маршрутом для світових поставок нафти і скрапленого газу. Іран фактично заблокував цей шлях, а США та їхні союзники обговорюють варіанти відновлення безпечного проходу суден. На тлі цього конфлікту ціни на енергоносії різко зросли, а адміністрація Трампа тимчасово послабила санкції на частину іранської нафти, яка вже перебуває в морі, щоб знизити тиск на ринок.