Іран у п’ятницю, 3 квітня, уразив американський військовий літак A-10 Thunderbolt II, через що пілот був змушений катапультуватися.

Про це у суботу, 4 квітня, пише CNN.

За даними американського чиновника, пілоту A-10 Thunderbolt II вдалося вивести літак за межі території Ірану, після чого він катапультувався і був врятований.

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Іранська армія заявила, що літак впав у Перську затоку після того, як системи ППО країни атакували його поблизу Ормузької протоки.

У п’ятницю, 3 квітня, США за один день втратили два військові літаки. Іранські сили збили F-15E над територією країни, після чого одного американського льотчика врятували, а другого оголосили зниклим. За даними західних медіа, це один із найсерйозніших епізодів ескалації, який різко підвищив ставки у протистоянні Вашингтона і Тегерана.

Тоді ж президент США Дональд Трамп заявив, що втрата американського бойового літака не вплине на можливість переговорів із Іраном і не змінює позиції Вашингтона. Водночас він зробив жорсткі заяви щодо ситуації навколо Ормузької протоки та нафтових постачань.