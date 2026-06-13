Останніми тижнями Іран, за даними американської розвідки, руйнує підземні тунелі до сховищ із збагаченим ураном і мінує входи до них, побоюючись можливої операції США із захоплення цих запасів. Про це CNN повідомили п’ять джерел, обізнаних із ситуацією.

Зазначається, що Іран має близько пів тонни збагаченого урану, а доступ до нього став значно складнішим і небезпечнішим через посилені заходи безпеки та часткове блокування об'єктів.

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Президент США Дональд Трамп неодноразово заявляв, що питання іранського урану є ключовим у перемовинах щодо врегулювання ситуації на Близькому Сході. Він також допускав можливість наказу американським військовим силоміць взяти під контроль ці запаси.

За інформацією високопоставленого представника адміністрації Трампа, сторони наближаються до потенційної угоди, яка передбачатиме передачу іранського збагаченого урану США для подальшого вивезення та знищення.

Водночас навіть у разі досягнення домовленості вилучення урану залишається складним завданням: значна його частина, ймовірно, нині під завалами підземних тунелів ядерного комплексу в Ісфахані, а також на інших об'єктах, доступ до яких обмежений.

Також телеканал CNN повідомляв, що в середині травня американські військові розглядали можливість операції з вилучення урану на території Ірану, однак її було призупинено через ризики масштабної ескалації та можливі втрати серед військових США.

12 червня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявляв, що країна вважає розбавлення високозбагаченого урану всередині країни єдиним прийнятним варіантом розв’язання ядерного питання.

За його словами, чутливі теми, зокрема питання збагачення урану та запасів цього високозбагаченого матеріалу, стануть предметом другого етапу підготовки потенційної угоди зі США.

Війна проти Ірану: останні новини

11 червня президент США Дональд Трамп оголосив про «чудову угоду», яка може покласти край війні з Іраном, зазначивши, що її підписання очікується найближчими днями. Він заявив, що церемонія підписання документа, ймовірно, відбудеться в Європі за участю віцепрезидента Джей Ді Венса.

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Згодом офіційне іранське агентство IRNA повідомило, що Іран не відмовлятиметься від контролю над Ормузькою протокою, а Сполучені Штати не братимуть участі в її майбутньому функціонуванні.

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У ніч проти 11 червня США завдали нової хвилі ударів по Ірану та готували продовження бомбардувань. За даними Центрального командування США (CENTCOM), американські військові атакували низку цілей, пов’язаних із системами протиповітряної оборони, зв’язку та військового спостереження.

Своєю чергою корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) заявив, що вдарив 12 балістичними ракетами по місцю розташування американських винищувачів F-35, F-15 і F-16 в Йорданії.

Незважаючи на ескалацію, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон усе ще розраховує на укладення угоди з Іраном.