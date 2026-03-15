Іран заявив про «військову співпрацю» з Росією та Китаєм

Аббас Арагчі нагадав про стратегічне партнерство з Росією і Китаєм (Фото: REUTERS/Pierre Albouy)

Росія та Китай допомагають Ірану різними способами, зокрема шляхом " військової співпраці ", заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Про це повідомляє Politico із посиланням на інтерв'ю Арагчі MS NOW.

В цьому інтерв'ю голова МЗС Ірану назвав Росію та Китай стратегічними партнерами Тегерана під час його війни із США та Ізраїлем.

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«Ми мали тісну співпрацю в минулому, яка продовжується досі, і це включає також військову співпрацю», — зазначив він.

У статті зазначається, що 13 березня президент США Дональд Трамп висловив припущення, що президент Росії Володимир Путін може "трохи допомагати" Ірану.



«Я думаю, і він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, чи не так?» — зазначив президент США.

До цього Трамп заявляв, що не бачить підстав говорити про підтримку Ірану Росією.

Видання The Washigton Post із посиланням на джерела повідомляло, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі 12 березня заявив, що Росія передає Ірану тактичні рекомендації щодо застосування шахедів проти США та їхніх союзників.

У статті Politico згадується, що Іран побудував для Росії завод з виробництва шахедів. Крім того, у 2021 році Іран підписав 25-річну угоду про економічне співробітництво з Пекіном, зосереджену, зокрема, на продажу нафти.