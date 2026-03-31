Зеленський попередив країни Близького Сходу, що Іран може готуватися до наземної операції і вказав на ознаку

31 березня, 12:43
Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Іран почав застосовувати FPV-дрони (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Іран почав застосовувати FPV-дрони (Фото: Zelenskiy Official / Telegram)

Використання FPV-дронів Іраном для атаки на гелікоптер в Іраку може свідчити про те, що Тегеран готується до наземної операції.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданню Axios, фрагмент якого у вівторок, 31 березня, був опублікований у його Telegram.

«Я навів один приклад лідерам країн Близького Сходу. Це відкрита інформація — відео, на якому іранці атакують гелікоптер в Іраку за допомогою FPV-дронів», — повідомив український лідер.

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Він також підкреслив, що у війні Росії проти України ці дрони використовуються «лише на полі бою».

«Зазвичай вони мають радіус дії 10−20 кілометрів і створюють «kill-зони», — зазначив Зеленський.

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За словами президента, це може свідчити про підготовку Ірану до наземної операції.

«Я сказав: «Подивіться на це дуже уважно. Думаю, якщо вони починають використовувати FPV-дрони, це може означати підготовку до наземної операції в тій чи іншій формі», — повідомив Зеленський в інтерв'ю.

Він також акцентував, що використання FPV — це досвід, яким з Іраном поділилася Росія.

Володимир Зеленський висловив впевненість, що Москва зацікавлена у тривалій війні на Близькому Сході.

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20 березня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що для зміни режиму в Ірані може знадобитися наземна операція.

23 березня The Jerusalem Post із посиланням на джерела повідомляв, що США прискорюютьперекидання додаткових сил на Близький Схід на тлі війни з Іраном. До регіону направляють тисячі морських піхотинців і моряків, зокрема USS Boxer та підрозділ морської піхоти, щоб посилити американське угруповання.

29 березня газета The Washington Post написала, що Пентагон веде підготовку до наземних операцій у Ірані, і, якщо Трамп схвалить плани, така операція стане новим етапом війни.

Редактор: Кулакова Ксенія

Теги:   війна США в Ірані війна проти Ірана Володимир Зеленський

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