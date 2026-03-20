Іран вчергове атакував Ізраїль балістичними ракетами. Уламки однієї з ракет впали в Єрусалимі, приблизно за 400 метрів від Стіни плачу та комплексу мечеті аль-Акса на Храмовій горі, повідомляє Times of Israel.

Повідомлень про постраждалих або прямі влучання після атаки немає.

За даними ЦАХАЛу, невелику кількість запущених ракет або перехопили, або ж вони впали на відкритій місцевості.

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У соцмережі шириться відео, на якому видно, як уламок іранської балістичної ракети влучив у район Старого міста в Єрусалимі.

Іран у ніч на 18 березня атакував Ізраїль ракетами. У центральній частині країни зафіксовано кілька місць падіння, зокрема пошкодження біля залізничної станції Tel Aviv Savidor Center у Тель-Авіві.

За даними Israel Railways, внаслідок падіння уламків поблизу станції було пошкоджено частину платформ. Інформації про постраждалих на самій станції наразі немає. Ізраїльські медіа також публікують кадри руйнувань на об'єкті після чергової іранської атаки.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня іранські військові заявили, що завдали ракетного удару по американському авіаносцю USS Abraham Lincoln. За їхніми словами, це була вже друга атака, проте самі США інформацію не підтверджували.

Так само 6 березня Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

Згодом іранські державні медіа повідомили, що наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.