В Ірані заперечують спроби налагодити контакти з Трампом

Іран не намагався налагодити контакти з адміністрацією США Дональда Трампа і домовитися про припинення бойових дій і дипломатичне врегулювання конфлікту.

Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі в X.

Він прокоментував інформацію у ЗМІ про те, що країна нібито відновила контакти зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом.

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За його словами, останній контакт відбувся ще до рішення американського лідера завдати удару по Ірану, що фактично зруйнувало дипломатичний процес.

«Мій останній контакт із Віткофом відбувся до рішення його роботодавця знищити дипломатію черговим незаконним військовим нападом на Іран», — заявив Аракчі.

Він додав, що заяви про відновлення контактів спрямовані на те, щоб ввести в оману нафтотрейдерів і громадськість.

17 березня телеканал CNN із посиланням на джерела повідомив, що президент США Дональд Трамп поки що відмовився від відновлення переговорів з Іраном через продовження військової операції та сумніви щодо нового лідера країни.

16 березня Axios писало, що США встановили прямий контакт із режимом Ірану через спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа і міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі, обмінявшись повідомленнями про можливе припинення бойових дій. При цьому американські чиновники уточнили, що переговори не ведуться, а Трамп відкритий до угоди тільки з позиції сили.

Тоді ж Трамп заявив під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force On, що він ще не готовий оголосити перемогу у війні з Іраном — незважаючи на свої попередні заяви, що «США завдали країні нищівної поразки у військовому та економічному плані».

15 березня міністр енергетики США Кріс Райт у коментарі телеканалу ABC News заявив, що війна з Іраном може закінчитися в найближчі кілька тижнів, а, можливо, навіть раніше.

13 березня Трамп також стверджував, що внаслідок спецоперації Іран «повністю розгромлений». За словами американського лідера, Тегеран прагне укласти угоду, однак він на неї не погодиться. Під час інтерв'ю для NBC News Трамп пояснив, що не готовий на даному етапі укласти угоду щодо припинення війни проти Ірану, бо «умови поки що недостатньо хороші».

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28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Унаслідок авіаударів було ліквідовано аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.