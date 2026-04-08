Іран підтвердив двотижневу угоду про припинення вогню

Про це повідомляє Al Jazeera із посиланням на іранське інформагентство Mehr.

У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї. Також зазначається, що вона є «перемогою для Ірану», а переговори щодо укладення постійної угоди відбудуться в Ісламабаді.

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У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

Раніше Трамп озвучив низку нових погроз на адресу Ірану, заявивши, що готовий розпочати реалізацію своїх загроз вже цієї ночі, якщо його ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки не буде виконано.

Зокрема, він заявив, що США можуть «знищити Іран за одну ніч» і за лічені години розбомбити всі мости та електростанції країни. Трамп також попередив, що у разі невиконання його вимог «ціла цивілізація загине».

Ультиматум, оголошений Трампом, спливав о 20:00 за східним часом США (03:00 8 квітня за Києвом).

Іран після погроз Дональда Трампа повідомив пакистанським посередникам, що більше не вестиме переговорів зі Сполученими Штатами щодо припинення вогню.

У Тегерані заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «брама пекла» відкриється вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.