До початку нинішньої фази конфлікту Іран, за оцінками Ізраїлю, мав близько 2000 балістичних ракет (Фото: Naser Safarzadeh/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS)

Ізраїль оцінює, що Іран після кількох тижнів війни зберігає понад 1000 ракет, здатних досягти його території. Ще від 8 тисяч до 10 тисяч ракет малої дальності, за оцінкою ізраїльської сторони, має угруповання Хезболла в Лівані.

Про це пише Bloomberg.



Нові оцінки пролунали під час ізраїльських військових брифінгів і свідчать, що навіть після більш ніж п’яти тижнів бойових дій Ізраїль готується до потенційно тривалого протистояння. Видання зазначає, що йдеться не лише про збережений іранський ракетний потенціал, а й про значні запаси Хезболли, які дозволяють продовжувати обстріли з ліванського напрямку.

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Як пише Bloomberg, офіцер ізраїльських ВПС в інтерв'ю Channel 12 повідомив, що Іран усе ще має понад 1000 балістичних ракет, здатних вражати територію Ізраїлю. Окремо ізраїльське армійське радіо оцінило арсенал Хезболли в 8−10 тисяч ракет малої дальності. Це стало фактично першим публічним відходом від попередньої практики, коли ізраїльська сторона не розкривала подібні оцінки.

Видання також вказує, що до початку нинішньої фази конфлікту Іран, за оцінками Ізраїлю, мав близько 2000 балістичних ракет середньої дальності. Якщо ці оцінки правильні, то значна частина арсеналу вже була використана або втрачена, однак залишку все ще достатньо для продовження бойових дій упродовж тривалого часу. Це висновок, який випливає зі співвідношення довоєнної і нинішньої ізраїльської оцінки, наведеної агентством.

На тлі цих оцінок Ізраїль, за даними видання, поступово готується поєднувати оборонні заходи з частковим поверненням до цивільного життя. Видання зазначає, що влада планує відновлення очного навчання, розширення авіасполучення та часткову нормалізацію повсякденного функціонування країни, попри збереження високого рівня ракетної загрози.

Інфографіка: NV

Війна США та Ізраїлю проти Ірану

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Штати назвали її Епічна лють, Ізраїль — Рев лева. Внаслідок авіаударів було ліквідовано верховного лідера Ірану аятолу Алі Хаменеї.

У відповідь на удари Штатів та Ізраїлю Іран став запускати балістичні ракети та безпілотники по самому Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази США.

28 березня Reuters писало, що за місяць від початку військової операції проти Ірану президент США Дональд Трамп опинився перед складним вибором — укласти потенційно недосконалу угоду та завершити війну, або ж ризикнути ескалацією, що може призвести до затяжного конфлікту.

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31 березня видання The Wall Street Journal написало, що Дональд Трамп готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо нині заблокована Ормузька протока так і не буде повністю відкрита.

За даними американської розвідки, Тегеран дійсно навряд чи погодитьсяна розблокування Ормузької протоки найближчим часом.

3 квітня США за один день втратили два військові літаки. Іранські сили збили F-15Eнад територією країни, після чого одного американського льотчика врятували, а другого оголосили зниклим. Того ж дня поблизу Ормузької протоки був втрачений і штурмовик A-10 Warthog; його єдиного пілота вдалося врятувати. За даними західних медіа, це один із найсерйозніших епізодів ескалації, який різко підвищив ставки у протистоянні Вашингтона і Тегерана.

В цей день видання The Wall Street Journal повідомило, що зусилля країн Близького Сходу та інших регіональних посередників на чолі з Пакистаном стосовно організації переговорів про припинення вогню між Сполученими Штатами та Іраном зайшли у глухий кут.

1 квітня представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що Ормузьку протоку не буде відкрито через «безглузді виступи» президента Дональда Трампа і що цей водний шлях перебуває «під твердим контролем КВІР».