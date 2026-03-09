Іран стверджує, що не має стосунку до атаки дронами на Азербайджан

У понеділок, 9 березня, президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив азербайджанському колезі Ільхаму Алієву, що його країна не має стосунку до атаки на Азербайджан 5 березня.

У телефонній розмові з Алієвим президент Ірану заявив, що «інцидент буде розслідувано».

Зі свого боку Алієв передав співчуття у зв’язку із загибеллю цивільних під час останніх подій в Ірані.

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Іран також подякував Алієву за те, що він відвідав посольство Ірану в Азербайджані, і висловив співчуття у зв’язку із загибеллю верховного лідера Ісламської Республіки Іран аятоли Алі Хаменеї. Як зазначається, Алієв також оголосив про намір надати гуманітарну допомогу Ірану.

5 березня аеропорт у Нахічевані зазнав атаки з боку Ірану. Азербайджанське МЗС підтвердило інцидент, повідомивши про двох поранених, засудило атаку і запросило іранського дипломата Моджтабу Дермічілу для вручення ноти протесту і роз’яснень.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час засідання Ради безпеки охарактеризував подію як «боягузливий удар» і «огидний терористичний акт». Він закликав іранських офіційних осіб дати пояснення, вибачитися перед Азербайджаном, а винних притягнути до кримінальної відповідальності.

28 лютого після старту операції США та Ізраїлю проти Ірану й убивства високопосадовців країни Тегеран запустив ракети та дрони на Ізраїль, а потім — на країни Перської затоки: про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі (ОАЕ) та Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Також Іран атакував американські військові бази в Катарі, Бахрейні, Кувейті, Йорданії тощо.

Інфографіка: NV

В ОАЕ заявляли про іранську атаку сотнями ракет і дронів, було пошкоджено аеропорти, порти, американські консульства, цивільні об'єкти, повідомлялося про масштабні пожежі на нафтових об'єктах ОАЕ.