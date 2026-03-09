В Ірані заявили, що готові до тривалої війни зі США

Високопоставлений іранський чиновник Камал Харазі заявив, що Тегеран готовий до тривалої війни зі Сполученими Штатами і продовжуватиме атаки на країни Перської затоки. Про це він сказав у інтерв'ю CNN .

За його словами, мета таких ударів — змусити президента Дональда Трампа завершити війну.

«Я більше не бачу місця для дипломатії. Оскільки Дональд Трамп обманював інших і не дотримувався своїх обіцянок, і ми двічі відчули це на власному досвіді під час переговорів: поки ми вели перемовини, вони завдавали по нас ударів», — сказав Харазі.

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Він зазначив, що війну можуть зупинити хіба що інші країни, які «відчують економічний тиск».

«Ця війна чинить величезний тиск — економічний тиск — на інших: як у питанні інфляції, так і щодо дефіциту енергоносіїв. Тож якщо вона триватиме, цей тиск лише зростатиме, і в інших не залишиться іншого вибору, окрім як втрутитися», — заявив чиновник.

Від моменту, коли США та Ізраїль розпочали війну, Іран завдав ударів по цілій низці країн Близького Сходу. Тегеран стверджує, що його цілями є американські бази в країнах Перської затоки, проте під обстріли також неодноразово потрапляли житлові будинки та аеропорти.

Водночас речник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) стверджував, що Іран використовує 60% своєї вогневої потужності.

Інфографіка: NV

7 березня The Washington Post опублікував висновки секретної доповіді Національної розвідувальної ради, в якій йшлося про те, що масштабний наступ Сполучених Штатів на Іран навряд чи призведе до усунення вкоріненої військової та релігійної верхівки Ісламської Республіки.

Джерела видання повідомили, що висновки звіту ставлять під сумнів задекларований план президента Дональда Трампа «очистити» верхівку Ірану та вибрати лідера на власний розсуд.

8 березня Рада експертів Ірану обрала новим верховним лідером країни Моджтабу Хаменеї, сина загиблого аятоли Алі Хаменеї.

9 березня агенція Reuters повідомила, що ціни на нафту зросли більш ніж на 25%, досягнувши найвищого рівня з середини 2022 року і вперше відтоді піднялися вище $100 за барель.