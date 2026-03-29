Іран погодився пропустити 20 пакистанських суден через Ормузьку протоку

Танкери скупчилися в порту Маскат (Оман) в очікуванні відкриття проходу через Ормузьку протоку (Фото: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo)

Голова МЗС Пакистану Ішак Дар заявив, що Іран погодився дозволити 20 суднам під пакистанським прапором пройти через Ормузьку протоку .

Про це повідомляє CNN.

Він зазначив, що за умовами угоди, щодня протоку перетинатимуть по два судна.

«Це вітальний і конструктивний жест з боку Ірану, який заслуговує на вдячність. Це передвісник миру і сприятиме стабільності в регіоні», — заявив Дар.

Реклама

Пакистан виступає посередником у переговорах між США та Іраном, що підтвердив спецпосланник Дональда Трампа Стів Віткофф.

21 березня президент США Трамп висунув Ірану 48-годинний ультиматум щодо відкриття Ормузької протоки, пригрозивши ударами по іранських електростанціях у разі відмови. Однак 23 березня він повідомив, що доручив Пентагону відкласти удари по іранських електростанціях та енергетичній інфраструктурі на п’ять днів.

Трамп заявив, що США та Іран протягом останніх двох днів провели «дуже хороші та продуктивні переговори щодо повного та остаточного врегулювання військових дій на Близькому Сході».

24 березня агентство Bloomberg повідомило, що іранці стягують з кораблів платежі в розмірі до $2 млн за разовий рейс Ормузькою протокою.

Згодом Тегеран заявив, що «неворожі» судна можуть проходити через Ормузьку протоку за умови узгодження своїх дій з іранською владою.

25 березня агентство AFP повідомило, що Велика Британія і Франція очолять військові переговори щодо формування коаліції для відновлення вільного проходу кораблів в Ормузькій протоці. У них візьмуть участь близько 30 країн.

28 березня міністри закордонних справ країн G7 домовилися забезпечити безпеку судноплавства в Ормузькій протоці, але лише після завершення війни між США, Ізраїлем та Іраном.