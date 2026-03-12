Нафтова війна: в Ормузькій протоці за два дні уражено шість суден, в Омані іранський дрон влучив у паливні резервуари найбільшого порту

12 березня, 09:04
Танкери у Перській затоці, поблизу Ормузької протоки, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Танкери у Перській затоці, поблизу Ормузької протоки, 11 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Stringer)

Біля узбережжя Об'єднаних Арабських Еміратів вранці у четвер, 12 березня, невідомий снаряд уразив ще один контейнеровоз, спричинивши невелику пожежу на борту. Це вже шостий за останні два дні напад на судна у Перській затоці на тлі посилення ескалації між Іраном та США, пише CNN.

Британська організація Maritime Trade Operations (UKMTO) повідомила, що новий інцидент стався в 35 морських милях на північ від великого портового міста поблизу Дубая — Джебель-Алі. Повідомляється, що екіпаж у безпеці.

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Вночі проти 12 березня Іран, ймовірно, завдав ударів по паливних резервуарах в найбільшому в Омані порту — Салала. CNN пише, що резервуари атакували іранські шахеди, спричинивши вибухи та пожежу. Екстрені служби займаються ліквідацією вогню та попереджають, що це «може зайняти деякий час».

https://twitter.com/theinformant_x/status/2031832731332620725

Водночас речник центрального командного центру Ірану назвав Оман «дружньою країною» і заявив, що інцидент «дуже підозрілий». Він стверджує, що Іран нібито проводить розслідування.

Social Media/Handout via REUTERS
Фото: Social Media/Handout via REUTERS

Увечері 11 березня Іран вдарив по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 — вдалося врятувати. Під удар потрапили судна Safesea Vishnu під прапором Маршаллових островів та Zefyros під прапором Мальти. Комерційним оператором та бенефіціарним оператором суден є компанії, що базуються в США.

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Media Office of Iraqi Ports/Handout via REUTERS
Фото: Media Office of Iraqi Ports/Handout via REUTERS

Іран взяв на себе відповідальність за напади, заявивши, що атаку здійснив підводний дрон. Після ударів іракські державні нафтові порти повністю припинили роботу.

Останні напади на судна, пов’язані зі США та Європою, означають ескалацію конфлікту між Іраном та американо-ізраїльськими силами, збільшивши кількість кораблів, що зазнали ударів у регіоні з початку бойових дій, до щонайменше 16, пише Reuters.

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Вранці 11 березня повідомлялося, що тайський суховантаж загорівся, його екіпаж був евакуйований після атаки в Ормузькій протоці. Тоді ж повідомлялося про ураження контейнеровоза ONE Majesty під прапором Японії.

Ще один суховантаж потрапив під удар невідомим снарядом приблизно за 50 морських миль (92,6 км) на північний захід від Дубая 11 березня.

Раніше американська розвідка попередила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.

NV
Інфографіка: NV

Ормузька протока залишається фактично заблокованою через війну на Близькому Сході, зокрема через мінування та іранські удари. Вона є найважливішим у світі маршрутом експорту нафти та скрапленого природного газу (до 20% глобальних постачань), що з'єднує найбільших виробників вуглеводнів у Перській затоці, таких як Саудівська Аравія, Іран, Ірак, Катар, Кувейт та ОАЕ, з Оманською затокою та Аравійським морем.

Редактор: Юлія Рябовіл

Теги:   Нафта Близький Схід війна США в Ірані Ормузька протока Перська затока

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