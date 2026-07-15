Іран атакував Кувейт, Бахрейн і Йорданію, США завдали удару по острову Кіш

Ввечері вівторка, 14 липня, Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. В Тегерані заявили, що атаки стали відповіддю на удари США по іранських цілях .

Як повідомляє The Guardian, влада Кувейту підтвердила атаку. Збройні сили країни заявили, що сили протиповітряної оборони перехопили одну балістичну, п’ять крилатих ракет і 33 безпілотники, які, за заявою військових, були спрямовані проти низки важливих об'єктів і цивільної інфраструктури. Також під удар потрапив один із кораблів ВМС Кувейту — четверо військовослужбовців дістали поранення.

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Бахрейн повідомив про нові атаки з боку Ірану, пише ABC News.

У Йорданії також заявили, що військові перехопили чотири ракети, які увійшли в повітряний простір країни.

Як повідомляє Al Jazeera з посиланням на іранське інформаційне агентство IRIB, у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що внаслідок атак були знищені ангари зі зброєю в Бахрейні та стартові майданчики для американських безпілотників у Кувейті, а також знищено або пошкоджено кілька безпілотників.

«Відплата та покарання агресора триватимуть доти, доки триватимуть злочини Сполучених Штатів. Якщо ці атаки повторяться, на них будуть дані нові несподівані відповіді», — йдеться у заяві корпусу.

В Ірані також пригрозили, що подальша ескалація може вплинути на експорт нафти й газу через Ормузьку протоку.

«Доки Сполучені Штати продовжуватимуть свої ворожі дії в регіоні, звідти не буде експортовано жодної краплі нафти чи газу, а ці акти агресії призведуть лише до подальшого затягування відкриття Ормузької протоки», — заявили у КВІР.

У відповідь на іранські атаки США завдали удару по острову Кіш у Перській затоці. За даними CNN, внаслідок удару було пошкоджено електростанцію на острові.

Удари США по Ірану — що відомо

5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами Корпусу вартових ісламської революції комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці. Основними цілями американської авіації стали позиції ППО, склади боєприпасів, радари та вузли зв’язку іранської армії.

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8 липня Центральне командування США завершило другу масштабну хвилю авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир. Приводом для атаки стали нові удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах. Американські сили знищили пускові установки протикорабельних ракет, берегові радіолокаційні станції та центри управління КВІР, відповідальні за напади в протоці.

12 липня повідомлялося, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.

Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.