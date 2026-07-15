Іран атакував Кувейт, Бахрейн і Йорданію, США завдали удару по острову Кіш
Іран і США обмінялися ударами (Фото: U.S. Central Command/Handout via REUTERS)
Ввечері вівторка, 14 липня, Іран завдав ударів ракетами та безпілотниками по Кувейту, Бахрейну та Йорданії. В Тегерані заявили, що атаки стали відповіддю на удари США по іранських цілях.
Як повідомляє The Guardian, влада Кувейту підтвердила атаку. Збройні сили країни заявили, що сили протиповітряної оборони перехопили одну балістичну, п’ять крилатих ракет і 33 безпілотники, які, за заявою військових, були спрямовані проти низки важливих об'єктів і цивільної інфраструктури. Також під удар потрапив один із кораблів ВМС Кувейту — четверо військовослужбовців дістали поранення.
Бахрейн повідомив про нові атаки з боку Ірану, пише ABC News.
У Йорданії також заявили, що військові перехопили чотири ракети, які увійшли в повітряний простір країни.
Як повідомляє Al Jazeera з посиланням на іранське інформаційне агентство IRIB, у Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що внаслідок атак були знищені ангари зі зброєю в Бахрейні та стартові майданчики для американських безпілотників у Кувейті, а також знищено або пошкоджено кілька безпілотників.
«Відплата та покарання агресора триватимуть доти, доки триватимуть злочини Сполучених Штатів. Якщо ці атаки повторяться, на них будуть дані нові несподівані відповіді», — йдеться у заяві корпусу.
В Ірані також пригрозили, що подальша ескалація може вплинути на експорт нафти й газу через Ормузьку протоку.
«Доки Сполучені Штати продовжуватимуть свої ворожі дії в регіоні, звідти не буде експортовано жодної краплі нафти чи газу, а ці акти агресії призведуть лише до подальшого затягування відкриття Ормузької протоки», — заявили у КВІР.
У відповідь на іранські атаки США завдали удару по острову Кіш у Перській затоці. За даними CNN, внаслідок удару було пошкоджено електростанцію на острові.
Удари США по Ірану — що відомо
5 липня Збройні сили США завдали масованого удару по військових об'єктах в Ірані, уразивши понад 140 цілей. Операцію було проведено у відповідь на обстріл силами Корпусу вартових ісламської революції комерційного контейнеровоза під прапором Кіпру в Ормузькій протоці. Основними цілями американської авіації стали позиції ППО, склади боєприпасів, радари та вузли зв’язку іранської армії.
8 липня Центральне командування США завершило другу масштабну хвилю авіаударів по південних регіонах Ірану, зокрема по портових містах Чабахар і Бушир. Приводом для атаки стали нові удари іранських безпілотників по трьох торговельних танкерах. Американські сили знищили пускові установки протикорабельних ракет, берегові радіолокаційні станції та центри управління КВІР, відповідальні за напади в протоці.
12 липня повідомлялося, що Іран оголосив про повне закриття Ормузької протоки для судноплавства після нового інциденту з цивільним судном, заявивши, що обмеження діятимуть до окремого розпорядження. У Тегерані також пригрозили новими ударами по американських військових базах у разі подальшої ескалації з боку США.
Раніше видання Axios повідомляло, що адміністрація Трампа готується до тривалого протистояння з Іраном у Ормузькій протоці.
18 червня президенти США та Ірану Дональд Трамп і Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. США дозволили Ірану експортувати нафту й скасували санкції, а Тегеран зобов’язався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.
Того ж дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокаду Ормузької протоки остаточно знято.