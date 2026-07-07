США відкликали дозвіл на торгівлю іранською нафтою після атак на танкери в Ормузькій протоці

Вашингтон попередив Тегеран про наслідки після атак на комерційні судна (Фото: REUTERS/Mohammed Aty)

Сполучені Штати відкликали ліцензію, яка дозволяла операції з іранською нафтою, після серії атак на комерційні судна в районі Ормузької протоки . Американська влада заявила, що дії Ірану є «неприйнятними» та матимуть наслідки, повідомляє Reuters .

Після оголошення Вашингтона світові ціни на нафту зросли більш ніж на 5%. Міністерство фінансів США повідомило, що передбачило перехідний період до 17 липня для завершення операцій із іранською нафтою.

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Американський чиновник зазначив, що, попри загострення ситуації, переговори між США та Іраном тривають, а сторони продовжують працювати над можливим укладенням домовленості.

Рішення Вашингтон ухвалив після повідомлень Центру морських торговельних операцій Великої Британії (UKMTO) про атаки на три танкери в Ормузькій протоці та поблизу неї. За попередніми даними, судна зазнали ударів невідомими снарядами або безпілотниками.

Один із танкерів отримав незначні пошкодження корпусу внаслідок атаки невстановленого дрона. Про жертви чи забруднення довкілля не повідомлялося, судно продовжило рух до наступного порту.

AP пише, що Тегеран не взяв на себе відповідальність за атаки, водночас іранське державне телебачення повідомило, що один із танкерів зі скрапленим природним газом був атакований після того, як «проігнорував попередження».

Катар також звинуватив Іран у нападі на танкер для перевезення СПГ Аль-Рекайят. Там заявили, що судно атакував дрон, після чого в машинному відділенні виникла пожежа. Екіпаж вдалося евакуювати, однак джерела Reuters у сфері морської безпеки попередили про можливу загрозу вибуху.

Reuters пише, що загострення ситуації навколо Ормузької протоки може поставити під загрозу крихке дипломатичне порозуміння між Вашингтоном і Тегераном. Сторони раніше обговорювали угоду, яка мала передбачати обмеження ядерної програми Ірану в обмін на послаблення санкцій, зокрема щодо експорту нафти.

18 червня президенти США та Ірану Дональд Трампом та Масуд Пезешкіан дистанційно підписали меморандум про взаєморозуміння. Штати дозволяли Ірану експортувати нафту і знімали санкції, а Тегеран зобов’язувався протягом 30 днів забезпечити стабільне судноплавство між Перською та Оманською затоками.

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Того самого дня, 18 червня, Центральне командування Збройних сил США заявило, що блокада Ормузької протоки остаточно знята.

Проте вже 25 червня телеканал CBS News повідомив, що цивільне вантажне судно під прапором Сінгапуру зазнало удару, коли проходило Ормузькою протокою біля узбережжя Оману. Спочатку йшлося про «невідомий снаряд», проте згодом американська сторона заявила, що це був іранський безпілотник.

Інфографіка: NV

26 червня американські військові заявили, що завдали ударів по низці військових об'єктів Ірану у відповідь на атаку торговельного судна Ever Lovely в Ормузькій протоці.

27 червня Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) заявив про обстріл місць дислокації американських військ на Близькому Сході і пообіцяв, що в разі повторення ударів США відповідь Ірану буде «ще масштабнішою».

Тоді ж в Центральному командуванні ЗС США повідомили про нові удари по військових об'єктах Ірану в районі Ормузької протоки.