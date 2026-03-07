Іран продовжив атаки на країни Перської затоки попри вибачення президента Пезешкіана

Дим здіймається після іранської атаки з порту Джебель-Алі, який розташований за 35 км від Дубая, 1 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Abdelhadi Ramahi)

Влада ОАЕ повідомила, що Іран запустив по країні 16 ракет і 121 безпілотник зранку 7 березня, «попри обіцянки президента Ірану припинити атаки на сусідні країни».

Про атаки Ірану на свою територію також повідомили Катар та Бахрейн. Саудівська Аравія заявила, що її ВПС перехопили кілька безпілотників на нафтовому родовищі Шайба та дві ракети поблизу американської авіабази на південному сході від Ер-Ріяда.

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Раніше 7 береня державне телебачення Ірану опублікувало звернення президента Масуда Пезешкіана, в якому він вибачився перед сусідніми країнами за удари по їхній території.

Пезешкіан заявив, що Іран припинить атаки на інші держави, якщо з їхніх територій не будуть здійснюватися удари по Ірану.

За словами президента, таке рішення ухвалив тимчасовий керівний орган Ісламської Республіки. Пізніше центр командування Збройних сил Ірану заявив, що удари по американських та ізраїльських військових об'єктах продовжуватимуться, де б вони не знаходились.

AP писала, що заява президента пролунала на тлі нових ранкових ударів Ірану по Бахрейну, Саудівській Аравії та ОАЕ, аеропорт у Дубаї знову призупиняв роботу через атаки.

Видання зазначало, що звернення Пезешкіана доводить обмежені повноваження політичних лідерів теократії у порівнянні з Корпусом вартових Ісламської революції (КВІР). Гвардія, яка контролює балістичні ракети, націлені на Ізраїль та інші країни, підпорядковувалася лише верховному лідеру Алі Хаменеї, який загинув внаслідок удару США 28 лютого. Судячи з усього, КВІР самостійно вибирає цілі в міру розширення конфлікту, додала AP.

Інфографіка: NV

Спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану триває з 28 лютого. Країни атакують Тегеран та інші великі міста Ірану. 86-річний аятола Алі Хаменеї загинув унаслідок атаки у своїй резиденції у перший день операції.

У відповідь на атаки Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю. Також іранські ракети та дрони атакували військові бази США в Катарі, ОАЕ, Бахрейні, Кувейті, Саудівській Аравії та Йорданії. Зокрема про численні вибухи повідомлялося в Дубаї, Абу-Дабі та Ер-Ріяді.

Двосторонні атаки продовжилися також в інші дні. За словами президента США Дональда Трампа, війна США з Іраном триватиме близько чотирьох тижнів.