Іран вдарив по двох нафтових танкерах у Перській затоці: спалахнула масштабна пожежа

Два нафтові танкери були атаковані іранським дроном в територіальних водах Іраку (Фото: Media Office of Iraqi Ports/Handout via REUTERS)

Іран вдарив по двох нафтових танкерах у Перській затоці поблизу іракського порту Басра. Внаслідок атаки щонайменше одна людина загинула, ще 38 вдалося врятувати.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний директор Іракської портової компанії Фархан аль-Фартусі повідомив, що врятовані члени екіпажів танкерів були іноземцями, однак не надав деталей щодо травм або пошкоджень суден.

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Іран взяв на себе відповідальність за напади, заявивши, що підводний дрон «підірвав сьогодні ввечері два нафтові танкери в Перській затоці».

Через атаку нафтові порти Іраку припинили роботу.

За словами керівника відділу ЗМІ Об'єднаного оперативного командування Іраку генерал-лейтенанта Саада Маана, атака сталася в іракських територіальних водах. Він назвав її порушенням суверенітету Іраку та заявив, що країна залишає за собою право вжити юридичних заходів.

11 березня повідомлялося, що невідомі снаряди уразили тайський суховантаж в Ормузькій протоці.

20 членів екіпажу корабля Mayuree Naree вдалось врятувати. Троє людей залишаються зниклими безвісти.

Судно, яке належить тайській транспортній компанії Precious Shipping зазнало нападу після виходу з порту Халіфа в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Раніше американська розвідка попередила, що іранські війська почали мінувати судноплавний канал Ормузької протоки. Іран використовує невеликі судна, які можуть перевозити по 2−3 міни кожне.

28 лютого, у перший день початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, повідомлялося, що Корпус вартових іранської революції нібито заборонив суднам проходити через Ормузьку протоку.

3 березня агентство Reuters із посиланням на іранські державні медіа написало, що у КВІР підтвердили погрозу відкривати вогонь по будь-якому судну, яке спробує пройти через протоку.

10 березня президент Дональд Трамп пригрозив, що США завдадуть по Іран удару «у 20 разів сильнішого», якщо Тегеран спробує заблокувати постачання нафти через Ормузьку протоку.

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Того ж дня грецькому нафтовому танкеру вдалось пройти через Ормузьку протоку. Танкер Shenlong Suezmax місткістю 1 млн барелів перевозив саудівську нафту.