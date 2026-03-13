Іран вдарив балістичними ракетами по півночі Ізраїлю, постраждали понад 50 людей

Іранські ракети летять у бік Ізраїлю, як видно з Хеврона, Західний берег річки Йордан, 13 березня 2026 року (Фото: REUTERS/Mussa Qawasma)

У ніч проти п’ятниці, 13 березня, Іран атакував балістичними ракетами північ Ізраїлю . У місті Зарзір постраждали 57 людей.

Про це повідомляє The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що розслідує обставини падіння іранської балістичної ракети. На місці події працюють рятувальники.

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Більшість постраждалих отримали легкі осколкові поранення. Одна жінка дістала поранення середньої тяжкості від уламків іранської ракети.

На кадрах із місця події можна побачити значні пошкодження будинків та автомобілів.

Наразі невідомо, чи було пряме влучання ракети, чи руйнування спричинені уламками після роботи протиповітряної оборони.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти іранського режиму. Внаслідок авіаударів був ліквідований верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї.

У відповідь Іран запустив балістичні ракети по Ізраїлю, а також по Катару, ОАЕ, Бахрейну, Кувейту, Саудівській Аравії та Йорданії. Були зафіксовані атаки на військові бази Сполучених Штатів.

6 березня президент США Дональд Трамп сказав, що з Іраном не укладатимуть жодної угоди, адже Вашингтон вимагає лише безумовної капітуляції Тегерану.

8 березня наступником ліквідованого Алі Хаменеї на посаді верховного лідера Ісламської Республіки став його син Моджтаба Хаменеї.