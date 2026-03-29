За кілька днів до удару Ірану. Зеленський заявив, що Росія тричі робила супутникові знімки авіабази США в Саудівській Аравії

Росія тричі робила супутникові знімки американської авіабази в Саудівській Аравії за кілька днів до того, як Іран завдав удару по цьому об'єкту.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю NBC News.

Зеленський поділився коротким викладом брифінгу, який він отримує від українських розвідувальних служб. У звіті йшлось, що російські супутники зробили знімки авіабази Принц Султан у Саудівській Аравії 20, 23 та 25 березня.

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За словами Зеленського, якщо Росія протягом кількох днів неодноразово фотографує об'єкти, це свідчить про підготовку до атаки.

«Ми знаємо, що якщо вони роблять знімки один раз, то готуються. Якщо роблять знімки вдруге, це схоже на симуляцію. Втретє це означає, що за один-два дні вони атакують», — зазначив український президент.

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Канал NBC News пише, що не отримував доказів наявності російських супутникових знімків, а також уточнень щодо того, як Україна дізналася про них.

Водночас Зеленський висловив упевненість, що Росія надає Ірану розвідувальні дані, щоб допомагати йому атакувати американські сили на Близькому Сході.

«Я вважаю, що Росія зацікавлена в тому, щоб допомагати іранцям. І я не вірю — я знаю — що вони діляться інформацією. Чи допомагають вони іранцям? Звичайно. На скільки відсотків? На сто відсотків», — зазначив український президент.

27 березня The New York Times писав, що Іран здійснив ракетно-дронову атаку на авіабазу США Принц Султан у Саудівській Аравії, внаслідок чого постраждали 12 американських військових, а також була пошкоджена техніка. Зокрема суттєвих пошкоджень зазнали щонайменше два літаки-заправники KC-135, ішлось у матеріалі.

29 березня газети The New York Times і The Washington Post із посиланням на неназваних чиновників також повідомили, що внаслідок іранського удару по американській авіабазі Принц Султан щонайменше два літаки США знищені або дістали пошкодження.

Видання Air&Space Forces, посилаючись на іранські знімки наслідків атаки, стверджує, що від удару постраждав літак дальнього радіолокаційного виявлення E-3 Sentry AWACS.

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Як зазначив військовий експерт Михайло Жирохов, борт E-3 Sentry AWACS базувався в Оклахомі, звідки був перекинутий до Саудівської Аравії наприкінці лютого 2026 року.

«Це серйозна втрата, оскільки у ВПС США всього 16 (тепер 15) E-3G, а їх виробництво припинено», — підкреслив він.

Раніше газета The Washington Post із посиланням на джерела писала, що Росія надає Ірану розвіддані про місцезнаходження американських військових кораблів і літаків на Близькому Сході.

20 березня видання Politico з посиланням на джерела писало, що Росія запропонувала США угоду, згідно з якою Кремль припинить ділитися з Іраном розвідувальними даними, такими як координати військових об'єктів США на Близькому Сході, якщо Вашингтон припинить надавати Україні розвіддані про Росію. За словами джерел, США відхилили цю пропозицію.

18 березня The Wall Street Journal з посиланням на джерела повідомляв, що Росія розширює військове співробітництво з Іраном, надаючи супутникові знімки та вдосконалені технології безпілотників.

До цього президент США Дональд Трамп вперше визнав, що російський диктатор Володимир Путін може допомагати Ірану у війні на Близькому Сході.

«Я думаю, він, можливо, трохи їм допомагає. Так, я так вважаю. І він, мабуть, думає, що ми допомагаємо Україні, так? Так, ми їм теж допомагаємо. І він так каже, і Китай сказав би те саме. Знаєте, це як: гей, вони це роблять, і ми робимо це, якщо бути чесними», — казав Трамп в етері Fox News.