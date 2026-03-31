За його словами, саме тому Україна не направляла нікого з українських фахівців, які мають досвід у сфері протидії іранським дронам (Фото: . REUTERS/Valentyn Ogirenko/)

Президент Володимир Зеленський заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу, на його думку, постійно намагається зберігати баланс між Україною та Росією, навіть попри очевидну підтримку Ірану з боку РФ.

Про це він сказав в інтерв'ю N12.



Під час розмови Зеленського запитали, чи не складається в нього враження, що Нетаньягу більше схиляється на бік Володимира Путіна. У відповідь президент сказав, що в нього є відчуття: ізраїльський прем'єр завжди намагається втримати рівновагу між Росією та Україною, навіть у ситуації, коли Росія допомагає Ірану. Водночас він зауважив, що Нетаньягу є прем'єр-міністром і саме він ухвалює рішення.

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Також Зеленський повідомив, що не мав жодного контакту ні з Нетаньягу, ні з президентом Ізраїлю. За його словами, саме тому Україна не направляла нікого з українських фахівців, які мають досвід у сфері протидії іранським дронам.

Напередодні Зеленський заявив, що готовий до діалогу з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу на тлі обговорень можливої співпраці у сфері протидії іранським дронам.