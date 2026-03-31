Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався вбити Трампа

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався вбити президента США Дональда Трампа . При цьому Тегеран досі хоче це зробити.

В інтерв'ю NewsMax його попросили згадати, яким був Іран до початку бойових дій.

«Дивіться, якщо згадати, що відбувалося до війни, Іран був головним хуліганом на Близькому Сході та у світі. Він був головним спонсором державного тероризму на багатьох континентах, включно із Західною півкулею, зокрема, до речі, разом із Венесуелою та іншими», — наголосив прем'єр.

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Також Нетаньягу стверджує, що іранці вбили і поранили більше американців, ніж будь-яка інша сила за останні десятиліття. Зокрема, Іран намагався ліквідувати Трампа.

«Тисячі й тисячі були вбиті й покалічені в Афганістані іранськими СВУ. Вони бомбили ваші посольства. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони досі намагаються його вбити. І найголовніше — вони скандують «смерть Америці», — резюмував він.

Інфографіка: NV

31 березня The Wall Street Journal повідомив, що президент США Дональд Трамп сказав своїм помічникам, що готовий піти на завершення війни проти Ірану навіть у тому разі, якщо Ормузьку протоку так і не буде повністю відкрито.

Напередодні прес-секретар Білого дому Керолайн Левітт заявила, що Сполучені Штати не змінюють раніше визначених часових рамок операції проти Ірану і продовжують діяти в рамках озвученого графіка.