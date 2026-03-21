У Росії влада посилює контроль над цифровим простором і розширює повноваження силовиків на тлі побоювань можливого невдоволення після завершення війни проти України.

Про це пише Reuters.



За даними агентства, у країні дедалі частіше фіксують перебої з мобільним інтернетом, блокування популярних сервісів і нові обмеження для користувачів. Reuters описує, що через це офісні працівники стикаються з проблемами доступу до мережі, підлітки постійно змінюють VPN, а таксисти у Москві змушені працювати без звичних онлайн-навігаторів.

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Кремль пояснює такі заходи питаннями безпеки та необхідністю протидіяти загрозам, зокрема атакам безпілотників. Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше заявляв, що відключення мобільного інтернету в Москві та інших містах здійснюються «заради безпеки» і відповідають закону.

Reuters також зазначає, що в Росії ухвалюють нові закони, які зміцнюють позиції ФСБ. Зокрема, йдеться про додаткові можливості контролю над зв’язком і розширення інструментів утримання під вартою. На думку співрозмовників агентства, ці кроки є частиною ширшої підготовки влади до сценаріїв нестабільності як у разі завершення війни, так і в разі її затягування.