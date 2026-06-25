«Щоб різанина не повторилася». Сікорський пояснив, чому для Польщі важливий вступ України до ЄС

Радослав Сікорський заявив, що для Польщі важливо, щоб Україна вступила до ЄС (Фото: МЗС Польщі)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що інтеграція в ЄС є процесом миру, зокрема у відносинах між Україною та Польщею.

Про це він заявив під час дискусії YES, організованої у Гданську напередодні URC-2026 фондом Віктора Пінчука, повідомляє Європейська правда.

Він зазначив, що суперечки між Україною та Польщею не повинні суперечити вступу до ЄС.

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Свою логіку він проілюстрував прикладом Ельзасу, зазначивши, що цікавився історією цього регіону, який неодноразово переходив від Франції до Німеччини, коли був євродепутатом і їздив до Страсбурга.

«Туристичні пам’ятки там — військові кладовища, на яких поховано буквально мільйони людей», — поділився він, зокрема, зазначивши, що, незважаючи на тривалий конфлікт, кордон залишився там, де він і проходив багато років тому.

«І питання в тому, навіщо були потрібні ці вбивства?», — поставив він риторичне запитання.

Він також нагадав, що євроінтеграція розпочалася в 1950-х роках не як процес «між друзями».

«Євроінтеграція розпочалася в 1950-х роках не як процес між друзями, а як процес між зовсім недавніми ворогами, які вбивали одне одного. Але лідерам вистачило мудрості об'єднати економіки в Союз вугілля та сталі, щоб нова війна стала неможливою», — пояснив він.

Сикорський вважає, що це вселяє оптимізм щодо інтеграції в рамках ЄС між Україною та Польщею, «історія яких набагато менш кривава».

«Європейська інтеграція — це процес миру, щоб та різанина, яка була в минулому, не повторилася», — додав він.

Раніше Сікорський назвав ситуацію між Польщею та Україною війною «історії та орденів» і зазначив, що в такому випадку «виграє лише Москва».

Конфлікт між Польщею та Україною — що відомо

19 червня президент Польщі Кароль Навроцький позбавив свого українського колегу Володимира Зеленського найвищої польської державної нагороди — ордена Білого Орла. Своє рішення він аргументував тим, що присвоєння одному з українських військових підрозділів назви на честь Героїв УПА «виходить далеко за межі внутрішніх справ України» і є обурливим для Польщі.

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Коментуючи цей крок, Зеленський порівняв свого польського колегу з екс-прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який використовував питання про Україну, щоб набрати голоси на виборах, і назвав конфлікт «історією, яка погано закінчиться». Це спровокувало масштабний дипломатичний демарш з боку українського керівництва.

Від польських державних нагород офіційно відмовилися глава МЗС Андрій Сібіга, керівник ОП Кирило Буданов та посол України в Польщі Василь Боднар. Також на знак солідарності відмовилися від ордена Білого Орла, отриманого в попередні роки, колишні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Конфлікт стався за лічені дні до Конференції з питань відновлення України, яка проходить 25−26 червня у польському Гданську. Раніше стало відомо, що Володимир Зеленський не приїде на саму конференцію до Гданська, а українську делегацію замість нього очолила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Коментуючи це рішення, Дональд Туск назвав відсутність президента України на заході «жестом деескалації напруженості» у відносинах між Києвом і Варшавою.