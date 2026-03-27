Навроцький підписав амністію для громадян Польщі, які воюють у лавах ЗСУ

27 березня, 18:53
Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про амністію для поляків у ЗСУ (Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS)

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон про амністію для поляків у ЗСУ (Фото: Aleksandra Szmigiel/REUTERS)

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон, що звільняє від кримінальної відповідальності польських добровольців, що долучились до ЗСУ в період з 6 квітня 2014 року.

Про це повідомило PAP у п’ятницю, 27 березня.

Депутати Громадянської коаліції, які були ініціаторами законопроекту, у своєму обґрунтуванні наголосили, що новації не заохочують громадян Польщі до участі у війні в Україні і не запроваджують жодних полегшень щодо цього, а лише гарантують, що певна категорія осіб не буде притягнута до кримінальної відповідальності.

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Законопроєкт, внесений депутатами Громадянської коаліції до Сейму у грудні 2024 року, передбачав «прощення та забуття» певних злочинів та правопорушень, зокрема вступ до української армії без згоди компетентного органу, вербування на таку службу та порушення окремих положень Закону про оборону Вітчизни та Закону про універсальний обов’язок захисту Республіки Польща.

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Нові правила вимагають від осіб, які проходять службу в Збройних силах України, подання письмової декларації міністру національної оборони Польщі щодо дати та місця прийняття та припинення служби. Декларація підпадає під захист, передбачений для секретної інформації.

Раніше польське законодавство забороняло громадянам служити в армії іншої країни без дозволу Міністерства оборони.

У лютому Сейм Польщі ухвалив закон, що звільняє від відповідальності громадян країни, які беруть участь у бойових діях на боці України. Рішення ухвалили майже одноголосно. Законопроєкт підтримали 406 депутатів, 19 утрималися, проти були лише четверо, включно з ультраправим лідером Конфедерації Польської Корони Гжегожем Брауном.

Редактор: Варвара Шолян

Теги:   Кароль Навроцький іноземні військові в Україні Польща

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