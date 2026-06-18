Міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн було оголошено про новий пакет на один мільярд доларів на закупівлю американської зброї у межах ініціативи PURL.

Про це Федоров сказав на пресконференції після 35-го засідання у форматі Рамштайн, повідомило Інтерфакс-Україна.

«Сьогодні був анонсований один з найбільших пакетів допомоги для PURL. Це один мільярд доларів. Напевно, це найбільше взагалі, якщо ми говоримо про оголошення на Рамштайні», — наголосив Михайло Федоров.

Реклама

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу поставок озброєння та обладнання американського виробництва.

Інфографіка: NV

Так само 18 червня, під час засідання у форматі Рамштайн, Велика Британія заявила, що надасть Україні 150 тис. дронів, понад 350 ракет та радарів до кінця 2026 рокуу межах пакету фінансування на 752 млн фунтів стерлінгів.

Україна та Німеччина також підписали домовленість про розвиток антибалістичної програми, яка передбачає спільну розробку та виробництво сучасних ракет-перехоплювачів.