Росія розгорнула дезінформаційну кампанію про «Клайпедську народну республіку» у Литві — ЦПД

Росія розгорнула у Литві дезінформаційну кампанію про «Клайпедську народну республіку», яка їй нібито належить.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації із посиланням на дані Департаменту держбезпеки Литви про поширення у соцмережах, зокрема в TikTok, згенерованих штучним інтелектом відео про те, що Клайпеда нібито «належить Росії».

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«Насправді у Клайпедському регіоні немає сепаратистських рухів. Регіон став мішенню інформаційних атак Кремля, оскільки він є стратегічно важливим для Литви. Тут розташовані ключовий морський порт і СПГ-термінал, що дав змогу країні повністю відмовитися від російського газу», — зазначили в ЦПД.

Там також нагадали, що імітація сепаратистських рухів є «класичним елементом» гібридної війни Росії, та зазначили, що схожі інформаційні операції фіксували і в інших державах Балтії, щоб спровокувати напругу в суспільстві та підірвати довіру до державних інституцій і НАТО.

В повідомленні наголошується, що за подібними сценаріями Росія діяла у 2014 році, просуваючи «народні республіки» в Україні, що зрештою стало прикриттям для військової агресії.

«Такі інформаційні операції необхідно сприймати максимально серйозно. Литва вже реагує на ці виклики на рівні безпекових структур. Водночас подібні кампанії потребують системної протидії — від координації між державними органами до підвищення медіаграмотності суспільства», — зазначили в ЦПД.

Погрози Москви на адресу країн Балтії через нібито надання повітряного простору для атак на РФ

31 березня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Москва вживе «відповідних заходів», якщо країни Євросоюзу надаватимуть свій повітряний простір для атак українських безпілотників на Росію.

У відповідь речник Єврокомісії Тома Реньє заявив, що, якщо Росія нападе на будь-яку державу-члена Європейського Союзу, це розцінюватиметься як напад на весь блок.

10 квітня міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви виступили зі спільною заявою, у якій відкинули звинувачення Москви в тому, що вони надали свій повітряний простір для українських ударів по території РФ.

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23 березня литовські військові повідомили, що в повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області РФ. Саме в ніч на 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ і Усть-Луга.

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25 березня Повітряні сили Латвії виявили дрон, який залетів у повітряний простір країни з боку РФ.

Аналогічний інцидент стався в Естонії — там безпілотник влучив у димову трубу електростанції в селі Аувере. Естонська сторона згодом заявила, що це був український БпЛА, який збився з курсу, і що метою атаки була Росія, а не Естонія.

Коментуючи інциденти з дронами, які залетіли до Литви, а потім до Латвії та Естонії, речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що офіційний Київ не спрямовував і не міг би спрямувати БпЛА вбік країн Балтії.

«Ми дійшли висновку, що в деяких випадках відхилення від курсу були викликані російськими системами радіоелектронної боротьби. Ми щиро перепрошуємо наших друзів в Естонії, Латвії та Литві за ці події. Запевняю вас, що ми і наші балтійські союзники поділяємо переконання, що у цих інцидентів і загроз, з якими стикаються всі наші країни, є одна причина: російська агресія проти України», — сказав він.