Індія в п’ятницю, 12 червня, викликала заступника глави американської дипломатичної місії в Делі, щоб висловити протест проти військових ударів США по комерційних суднах біля узбережжя Оману. Це вже другий подібний випадок за три дні.

Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на індійське джерело.

Заступника голови місії США в країні Джейсона Мікса у середу, 10 червня, вперше викликали до МЗС після атаки американських ВМС на танкер під прапором Палау, в результаті якої загинули троє індійських моряків.

Реклама

У четвер під удар потрапило ще одне судно з 20 індійцями на борту. Цього разу про загиблих чи поранених не повідомляється.

«MЗС викликало Мікса, щоб заявити протест проти нападів на комерційні судна біля узбережжя Оману. Вчора ще одне судно з 20 індійськими членами екіпажу на борту зазнало нападу», — сказало індійське джерело.

Reuters зазначає, що Нью-Делі та Вашингтон побудували тісне стратегічне партнерство протягом останніх двох десятиліть, тому випадки, коли Індія викликає американського дипломата для висловлення протесту, є рідкістю.

Агентство пише, що міцні зв’язки між двома країнами опинилися під тиском під час другого терміну президента Дональда Трампа. Вони зазнали удару через запровадженні Вашингтоном тарифи, а також через взаємодію з суперниками Індії — Пакистаном і Китаєм.

Удар США по танкеру біля Оману — що відомо

Центральне командування США повідомляло, що 9 червня американські військові атакували в Оманській затоці нафтовий танкер Settebello під прапором Палау, який намагався перевезти нафту з Ірану в обхід морської блокади через Ормузьку протоку.

Внаслідок удару загинули троє індійських моряків, через що Міністерство закордонних справ Індії офіційно викликало заступника голови місії США в країні Джейсона Мікса для висловлення рішучого протесту.

Загалом на борту нафтового танкера перебували 24 індійські моряки, 21 з яких вдалося успішно врятувати.