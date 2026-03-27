Вперше з початку повномасштабної війни. Індія готується відновити імпорт російського СПГ на тлі загострення ситуації в Ірані — Reuters

Індія на тлі енергетичної кризи та загострення ситуації навколо Ірану готується відновити імпорт російського СПГ і посилити енергетичну співпрацю з РФ, попри ризик санкцій.

Про це у п’ятницю, 27 березня, пише Reuters.

За словами джерел, сторони домовилися підготувати відновлення прямих поставок російського скрапленого природного газу — вперше від початку повномасштабної війни в Україні.

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В агентстві зазначили, що ці переговори відбуваються на тлі різкого зростання цін на енергоносії після ударів США та Ізраїлю по Ірану. Домовленість про обговорення постачання СПГ була досягнута 19 березня в Делі під час зустрічі заступника міністра енергетики РФ Павла Сорокіна та міністра нафти й газу Індії Хардіпа Сінгха Пурі, додали там.

Окрім цього, сторони погодилися збільшити постачання сирої нафти до Індії. За даними джерел, уже найближчим часом її частка може зрости щонайменше до 40% від загального імпорту країни — фактично вдвічі більше, ніж у січні.

Офіційно в Індії не коментують перспективи цієї угоди. Представник МЗС Рандхір Джайсвал лише зазначив, що країна веде переговори з різними партнерами для забезпечення енергетичних потреб. Водночас в Індії стверджують, що вже закуповують російський скраплений нафтовий газ «для приготування їжі».

Очікується, що нова угода щодо СПГ буде менш вигідною для Індії, ніж контракт 2012 року між індійською компанією GAIL і російським Газпромом, пише Reuters.

25 березня повідомлялось, що Індійські нафтопереробні заводи придбали близько 60 мільйонів барелів російської нафти з поставкою у квітні, що зменшило їх побоювання щодо поставок через війну на Близькому Сході. Ці вантажі були заброньовані з премією від 5 до 15 доларів за барель до Brent, а обсяг аналогічний обсягу закупівель за березень, але більш ніж вдвічі більший, ніж за лютий.

12 березня Сполучені Штати видали обмежену ліцензію, яка дозволяє країнам закуповувати частину російської нафти й нафтопродуктів, що вже перебувають у морі.

10 березня повідомлялось, що у Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

