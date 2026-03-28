Індія схвалила масштабну закупівлю озброєння на 25 мільярдів доларів, включно з новими російськими ракетними системами, попри можливу критику з боку США.

Про це у п’ятницю, 27 березня, пише Bloomberg.

Рада з оборонних закупівель під керівництвом міністра Раджната Сінгха схвалила придбання ще п’яти російських зенітно-ракетних комплексів С-400 орієнтовною вартістю близько 6,1 мільярда доларів, повідомив обізнаний із ситуацією чиновник.

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У відомстві зазначили, що ці системи призначені для протидії повітряним загрозам великої дальності, які можуть становити небезпеку для ключових об'єктів.

Індія вже має три такі комплекси, які використовувалися під час чотириденного конфлікту з Пакистаном минулого року, а ще два мають бути поставлені найближчими місяцями, додали в Bloomberg.

Там підкреслили, що адміністрація президента США Дональда Трампа критикує Індію за продовження закупівель російського озброєння, а нові угоди можуть додатково ускладнити відносини між країнами.

27 березня в Reuters писали, що Індія на тлі енергетичної кризи та загострення ситуації навколо Ірану готується відновити імпорт російського скрапленого природного газу, що стане першим таким кроком від початку повномасштабної війни РФ проти України.

25 березня повідомлялось, що індійські нафтопереробні заводи придбали близько 60 мільйонів барелів російської нафти з поставкою у квітні, що зменшило їх побоювання щодо поставок через війну на Близькому Сході. Ці вантажі були заброньовані з премією від 5 до 15 доларів за барель до Brent, а обсяг аналогічний обсягу закупівель за березень, але більш ніж вдвічі більший, ніж за лютий.

12 березня Сполучені Штати видали обмежену ліцензію, яка дозволяє країнам закуповувати частину російської нафти й нафтопродуктів, що вже перебувають у морі.

10 березня повідомлялось, що у Білому домі тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, щоб уникнути перебоїв на світовому ринку. Там вважають, що це «не принесе Москві значної фінансової вигоди».

