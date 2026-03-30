Дрони у країнах Балтії: Україна після розслідування офіційно перепросила

За словами речника МЗС України Георгія Тихого, офіційний Київ проаналізував обставини інцидентів з дронами в країнах Балтії (Фото: www.mfa.gov.ua)

У МЗС України заявили, що офіційний Київ не спрямовував і не міг би спрямувати БПлА вбік країн Балтії — коментуючи інцидент із дронами, які залетіли до Литви, а потім до Латвії та Естонії минулого тижня.

Про це 30 березня заявив спікер відомства Георгій Тихий в ексклюзивному коментарі литовському виданню Delfi.

«Україна не спрямовувала і не могла б спрямувати дрони в бік країн Балтії», — сказав він.

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Як підкреслив Тихий, Україна «перебуває в постійному контакті» зі своїми друзями з країн Балтії — Естонії, Латвії та Литви — щодо інцидентів, пов’язаних із падінням безпілотників на їхню територію.

«Обставини цих інцидентів протягом деякого часу розслідувалися. Я знову заявляю, що Україна ніколи не спрямовувала і не могла б спрямувати дрони в бік країн Балтії», — сказав речник українського МЗС.

За словами Тихого, офіційний Київ проаналізував обставини інцидентів.

«Ми дійшли висновку, що в деяких випадках відхилення від курсу були викликані російськими системами радіоелектронної боротьби (РЕБ)», — сказав він.

Як уточнив речник МЗС, Україна приносить офіційні вибачення жителям країн Балтії у зв’язку з цими інцидентами.

«Ми щиро перепрошуємо наших друзів в Естонії, Латвії та Литві за ці події. Запевняю вас, що ми і наші балтійські союзники поділяємо переконання, що у цих інцидентів і загроз, з якими стикаються всі наші країни, є одна причина: російська агресія проти України»,— підсумував Тихий.

23 березня литовські військові повідомили, що в повітряний простір країни увійшов підозрілий безпілотник. Він упав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

У Міністерстві оборони Литви припустили, що дрон, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області Росії. Саме в ніч на 23 березня почалися атаки безпілотників на російські порти Приморськ і Усть-Луга.

25 березня Повітряні сили Латвії виявили дрон, який залетів у повітряний простір країни з боку РФ.

Аналогічний інцидент стався в Естонії — там безпілотник потрапив у димову трубу електростанції в селі Аувере. Естонська сторона згодом заявила, що це був український БПЛА, який збився з курсу, і що метою атаки була Росія, а не Естонія.

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27 березня міністри оборони Литви, Латвії та Естонії зажадали посилення ППО після інцидентів із безпілотниками в повітряному просторі цих країн.

Керівники оборонних відомств нагадали, що цього тижня кілька іноземних БПЛА перетнули повітряний простір НАТО в країнах Балтії.

«На щастя, ніхто з цивільних осіб не постраждав, а пошкодження інфраструктури були мінімальними», — зазначили міністри та додали, що ці інциденти «наголошують на нагальній потребі продовжувати покращувати нашу готовність та інвестувати в оборонний потенціал».