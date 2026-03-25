У МЗС України прокоментували випадки падіння дронів у країнах Балтії

Речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу прокоментував інцидент із дроном, який упав на території Литви . Про це повідомила журналістка NV у середу, 25 березня.

«Насправді інциденти з дронами різного типу постійно, на жаль, відбуваються в країнах Балтії. І за останній час в усіх країнах Балтії відбулися інциденти, пов’язані з дронами. Ми на контакті з нашими партнерами. З’ясовуємо всі обставини тих випадків, про які йдеться. Безпосередньо в контакті з балтійцями», — зазначив Тихий.

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Водночас він наголосив, що партнери з балтійських країн розуміють, що інциденти з дронами відбуваються через війну, розв’язану Росією проти України і РФ має зазнати більшого тиску.

«Я вам можу точно сказати, що всі наші балтійські партнери не мають жодних сумнівів, що причина всіх цих випадків — це російська агресія проти України, розв’язана Росією війна. І ми з ними абсолютно єдині в позиції, що наслідком цих інцидентів має бути посилення тиску на Москву. І запровадження додаткових санкцій проти Росії і так далі», — наголосив Тихий.

23 березня литовська армія заявила, що невідомий безпілотник увійшов у повітряний простір країни та впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

Речник армії Гінтаутас Цюніс зазначив, що уламки, знайдені навколо ополонки в кризі, ймовірно, належать дрону. Він уточнив, що знайдено двигун внутрішнього згоряння, а також металеві та пластикові деталі.

Згодом міністр національної оборони Литви Робертас Каунас повідомив, що безпілотник, який впав у Литві, міг бути українським. Каунас припустив, що дрон, імовірно, летів атакувати порт Приморськ у Ленінградській області РФ.

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25 березня в пресслужбі Міноборони Латвії повідомили, що Повітряні сили виявили дрон, який вторгся в повітряний простір країни з Росії. Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух, у районі Краслава.

У поліції Естонії 25 березня також повідомили, що російський дрон залетів на територію країни. БпЛА влучив у трубу електростанції, триває розслідування для з’ясування обставин.