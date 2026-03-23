Литва зафіксувала вибух безпілотника на своїй території: впав в озеро біля кордону з Білоруссю

Литовська армія заявила в понеділок, 23 березня, що підозрілий безпілотник увійшов у повітряний простір країни та впав у вкрите льодом озеро приблизно за 20 км від кордону з Білоруссю.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Речник армії Гінтаутас Цюніс зазначив, що уламки, знайдені навколо ополонки в кризі, ймовірно, належать дрону.

Як повідомляє видання Delfi, військовий уточнив, що знайдено двигун внутрішнього згоряння, а також металеві та пластикові деталі. Слідів вибухівки не виявили.

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«Такі двигуни використовують у деяких дронах. Щодо озера, то діра дуже схожа на отвір на місці вибуху, тому можна припустити, що це був дрон», — каже Цюніс.

Кадри з камер нічного спостереження містять близько 40 секунд гудіння, після чого лунає гучний вибух, і видно, як фрагменти палаючих уламків розлітаються вгору.

«Ми дуже близько до Білорусі. Найімовірніше припущення, що він прилетів з цієї країни», — сказав Цюніс.

Речник розповів, що в понеділок опівдні про дрон повідомили Єдиний центр допомоги та армію Литви.

«Єдиному центру допомоги повідомили про дірку на льоду озера Лавісас і розкидані навколо уламки, схожі на шматки металу. Литовську армію по обіді поінформували, що близько 3-ї години ночі людина чула вибух. Телефонував місцевий житель, він сам чув вибух, спочатку звук дрона, що летів; на місце події виїхали служби. Усі служби: поліція, Департамент пожежної безпеки та порятунку, представники Арас», — заявив Цюніс.

Він підтвердив, що радари армії Литви такий слід не помітили.

«Звісно, зараз армія перевіряє всі дані, дивиться, як виглядає ця загальна картина, підрозділи, що відстежують повітряну безпеку. У цьому місці вони не встановлені. Тому також радари цей об'єкт не зафіксували. За нашими даними, поки я говорю за всі служби, прикордонники нічого не чули, не бачили і не чули польоту дрона чи чогось подібного», — зазначив речник.

Наразі збирають всі докази та деталі. Пізніше все передадуть слідчим. Зокрема, мають ідентифікувати об'єкт та з’ясувати деталі інциденту.

За словами Цюніса, поки що рано говорити, чи становив дрон небезпеку.

«Звичайно, це з’ясується, коли завершать розслідування, з’ясують, що то був за об'єкт. Але вибух є вибух. Він завжди небезпечний, тут немає жодних сумнівів. Тому тут ми теж говоримо припущеннями, але поки не знайшли вибухівку, це не означає, що її не було, що вибуху не могло бути. Може, вибухнуло і нічого не залишилося, але я говорю, тут поки що не треба спекулювати, все покаже розслідування, яке почнеться відразу, як тільки відвезуть останні фрагменти», — додав Цюніс.

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Прем'єр-міністерка Інга Ругініене скликає у вівторок засідання Комісії з національної безпеки для обговорення інциденту.

У жовтні та листопаді 2025 року на території Литви були помічені дрони й метеозонди з Білорусі. Зокрема, 5 листопада Вільнюський аеропорт тимчасово припиняв роботу через зафіксований безпілотник.