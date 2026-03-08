Біля посольства США в Осло пролунав гучний вибух

У ніч проти 8 березня поблизу посольства США в Осло пролунав гучний вибух. Інцидент стався близько 01:00 у західній частині міста, причини вибуху та можливі причетні наразі не встановлені.

Про це повідомляє Reuters.



За даними правоохоронців, поліція підтримує контакт із дипломатичною установою, повідомлень про постраждалих немає. Очевидці розповіли місцевим медіа, що бачили дим у районі дипкомплексу.

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Інцидент у Норвегії стався на тлі загострення безпекової ситуації у світі.

Раніше NV писало, що 7 березня в Багдаді було обстріляно район посольства США — повідомлялося про пуски некерованих ракет типу Катюша, а іракська влада оголосила розслідування та заявляла, що ракети не впали безпосередньо на територію дипмісії.

Інфографіка: NV

Загалом у регіоні Близького Сходу триває різка ескалація після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану 28 лютого. Іран і пов’язані з ним угруповання погрожували США й союзникам і заявляли про удари по американських об'єктах у регіоні. На цьому фоні зростає увага до безпеки дипломатичних представництв США не лише на Близькому Сході, а й у Європі.