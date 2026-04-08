Деякі представники Демократичної партії США виступають за те, щоб усунути президента Дональда Трампа після його різких слів про Іран.

Про це повідомляє Axios.

Йдеться про публікацію Трампа в контексті Ірану про те, що «сьогодні вночі загине ціла цивілізація».

Домократи відкрито розглядають можливість імпічменту або навіть усунення з посади Трампа відповідно до 25-ї поправки.

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25-та поправка до Конституції США дає змогу віцепрезиденту і більшості членів Кабінету міністрів тимчасово усувати з посади президента, який «не здатний виконувати повноваження та обов’язки своєї посади».

Член палати представників Яссамін Ансарі, американка іранського походження, заявила раніше, що до цього питання потрібно поставитися серйозно.

«25-та поправка існує не просто так; його кабінет повинен нею скористатися. На кону доля американських військ, іранського народу і самі основи нашої глобальної системи», — йдеться в її заяві.

До вечора 7 квітня понад 50 демократів із Палати представників, а також сенатори Ед Маркі та Рон Вайден закликали до усунення президента з посади шляхом імпічменту або відповідно до 25-ї поправки до Конституції.

Один із високопоставлених демократів у Палаті представників повідомив Axios, що ходять «чутки» про те, щоб ініціювати голосування щодо імпічменту Трампа або надіслати листа до кабінету міністрів із закликом застосувати 25-ту поправку. За словами джерел, ці розмови поки не дійшли до високого рівня.

Водночас прес-секретар Білого дому Девіс Інгл заявив у коментарі журналістам, що на такі дії з боку демократів «шкода дивитися».

«Це жалюгідно. Демократи говорили про імпічмент президента Трампа ще до того, як він склав присягу. Демократи в Конгресі несамовиті, слабкі та неефективні, саме тому їхній рейтинг схвалення перебуває на історичному мінімумі», — заявив Інгл.

Видання ж зазначає, що імпічмент або відсторонення Трампа малоймовірне, оскільки необхідна істотна підтримка з боку республіканців у Конгресі.

8 квітня Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки.

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7 квітня Трамп натякнув, що Іран цієї ночі опиниться під ударом. У соцмережі Truth Social він написав, що «загине ціла цивілізація».

«Сьогодні вночі загине ціла цивілізація, і її вже ніколи не повернути. Я не хочу, щоб це сталося, але, ймовірно, так і буде. Однак тепер, коли відбулася повна і тотальна зміна режиму, де переважають інші, розумніші і менш радикальні уми, можливо, станеться щось революційно чудове — хто знає? Ми дізнаємося це сьогодні вночі, в один із найважливіших моментів у довгій і складній історії світу», — заявив Трамп.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.