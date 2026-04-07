У США демократи хочуть оголосити імпічмент Геґсету через його дії у війні з Іраном

Демократка Яссамін Ансарі в Конгресі США в понеділок, 13 квітня, ініціює імпічмент міністра оборони Піта Геґсета через його дії у війні з Іраном , але ця спроба має мало шансів на успіх.

Про це у вівторок, 7 квітня, пише Axios.

Зокрема Ансарі зазначила, що внесе подання про імпічмент наступного тижня, звинувативши Геґсета в неодноразовому порушенні присяги та обов’язків перед Конституцією.

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«Безрозсудне наражання Геґсетом на небезпеку американських військовослужбовців і повторювані воєнні злочини… є підставами для імпічменту та усунення з посади», — заявила вона.

Ансарі, яка має іранське походження, також закликала членів уряду скористатися 25-ю поправкою до Конституції США (вона визначає порядок передачі президентських повноважень у разі смерті, відставки, усунення з посади або тимчасової непрацездатності президента), щоб усунути американського президента Дональда Трампа через його «неадекватні заяви» щодо війни.

Вона згадала допис Трампа в соцмережі Truth Social 5 квітня, адресований іранському керівництву, з різкими висловлюваннями. «Відкрийте й***ну протоку, божевільні покидьки, або житимете в пеклі. Просто дивіться! Хвала Аллаху», — написав він.

«25-та поправка існує не просто так, його Кабінет має її застосувати. Доля американських військ, іранського народу та самого фундаменту нашої глобальної системи поставлені на карту», — сказала Ансарі.

Водночас шанси на реалізацію цих ініціатив мінімальні: республіканці контролюють обидві палати Конгресу, а для затвердження імпічменту в Сенаті потрібна більшість у дві третини голосів, зазначили в Axios.

Крім того, малоймовірно, що уряд Трампа, сформований переважно з його союзників, підтримає застосування 25-ї поправки, наголосили там. У виданні нагадали, що Ансарі не перша, хто виступає з такою ідеєю: ще торік конгресмен Шрі Танедар уже подавав статті імпічменту проти Геґсета, але голосування щодо них так і не відбулося.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати можуть вдарити по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. 5 квітня він заявив, що Іран має час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду.

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У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «ворота пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю.За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку лише після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни з США та Ізраїлем, в рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.