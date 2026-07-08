Апеляційний суд не дозволив Трампу повернути своє ім'я на Центр Кеннеді

Демонтаж напису з фасаду Центру Кеннеді після рішення суду прибрати ім'я Дональда Трампа з будівлі (Фото: REUTERS/Anna Rose Layden/File Photo)

Апеляційний суд США в середу, 8 липня, постановив, що імені президента США Дональда Трампа не має бути у назві Центру імені Кеннеді у Вашингтоні до завершення розгляду його апеляції на судове рішення про повернення попередньої назви.

Про це повідомляє Reuters.

Рішення ухвалила колегія з трьох суддів Апеляційного суду США округу Колумбія, яка відхилила клопотання адміністрації Трампа про призупинення дії постанови суду нижчої інстанції у справі, ініційованій представницею Демократичної партії Джойс Бітті, членкинею ради директорів Центру Кеннеді.

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Ім'я Трампа прибрали з фасаду та вивісок центру минулого місяця після того, як окружний суддя Крістофер Купер зобов’язав його видалити та заблокував плани президента закрити центр для реконструкції.

Апеляційний суд наголосив, що його рішення не визначає суті спору, а апеляція Трампа може тривати. Білий дім поки не коментував рішення.

«Сьогоднішнє рішення знову підтверджує, що спроби цієї адміністрації перейменувати Центр Кеннеді були незаконними. Його ім'я більше не оскверняє цей священний меморіал, який належить американському народу», — заявила Бітті.

Адміністрація Трампа стверджувала, що видалення його імені може зашкодити залученню коштів і погіршити фінансовий стан центру. Однак апеляційний суд зазначив, що ці аргументи не були підкріплені конкретними фактами чи доказами.

Імені Трампа / Інфографіка: NV

30 травня Окружний суд США у Вашингтоні заборонив адміністрації Дональда Трампа перейменовувати Центр виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді, постановивши, що змінити назву може лише Конгрес.

14 червня Апеляційний суд Вашингтона відмовився зупиняти демонтаж імені президента США Дональда Трампа з фасаду Центру виконавських мистецтв імені Джона Кеннеді.