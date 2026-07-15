Американський бізнесмен Ілон Маск , ймовірно, порушив законодавство штату Вісконсин, роздаючи виборцям чеки на 1 мільйон доларів під час виборів до Верховного суду штату у 2025 році, повідомляє Associated Press .

У матеріалі йдеться про те, що виборча комісія штату Вісконсин передала дві скарги до окружної прокуратури округу Браун, яка може ухвалити рішення про порушення кримінальної справи за фактом порушення законодавства штату щодо підкупу виборців. Прокурори мають 40 днів, щоб подати звіт комісії.

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Журналісти зазначають, що Маск був глибоко залучений до спроб змінити розстановку сил у Верховному суді штату Вісконсин, який вважається одним із ключових штатів під час виборів.

Цей технологічний магнат і групи, які він підтримував, витратили щонайменше 20 мільйонів доларів на кандидата, підтримуваного республіканцями, — Бреда Шимеля. Однак він програв із відривом у 10 відсоткових пунктів кандидатці, яку підтримували демократи, — Сюзан Кроуфорд.

Через місяць після нищівної поразки Маск оголосив, що надалі витрачатиме на політичні кампанії значно менше. Витрати на ці вибори перевищили 100 мільйонів доларів, що зробило їх найдорожчими виборами суддів в історії США.

Скарги, які відповідно до законодавства штату є конфіденційними, подали виборці з Мілвокі та Грін-Бей, що розташований в окрузі Браун.

Як зазначається в публікації, Маск роздавав чеки на мітингу в цьому місті за кілька днів до виборів.

Виборча комісія штату Вісконсин, до складу якої входять троє демократів і троє республіканців, на закритому засіданні ухвалила рішення передати скарги окружному прокурору (5 голосів «за», 1 — «проти»), повідомила речниця комісії Емілі Міклас.