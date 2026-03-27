Маск несподівано взяв участь у переговорах Трампа з прем'єром Індії Моді — NYT

Мільярдер і глава SpaceX і Tesla Ілон Маск брав участь у телефонній розмові президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, яка відбулася 24 березня. Про це повідомляє The New York Times у п’ятницю, 27 березня, з посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Як зазначає NYT, ця інформація вказує на те, що найбагатша людина у світі відновила добрі стосунки з Трампом. Влітку минулого року між ними стався конфлікт після того, як Маск пішов із DOGE, де він займався скороченням державних видатків і звільненням тисяч співробітників. Газета також пише, що участь приватної особи в дзвінку двох глав держав в умовах війни незвичайна.

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«Незрозуміло, чому Маск брав участь у цій розмові і чи говорив він взагалі. Його компанії залучили значні інвестиції від суверенних фондів добробуту країн Близького Сходу, включно з Саудівською Аравією і Катаром. Маск також давно прагнув до розширення своєї комерційної присутності в Індії. А його приватна ракетна компанія SpaceX розглядає можливість проведення первинного публічного розміщення акцій наприкінці цього року, яке може бути зірвано, якщо глобальна економічна ситуація погіршиться», — пише газета.

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Американські та індійські офіційні особи повідомили, що розмова була присвячена ескалації кризи на Близькому Сході, зокрема, питанню Ормузької протоки, що має вирішальне значення для транспортування нафти і газу по всьому світу. Ні американський, ні індійський уряд публічно не згадав про участь Маска в переговорах.

Інфографіка: NV

Сам Ілон Маск не відповів на запит про коментарі, а в Білому домі відмовилися коментувати інформацію про його присутність під час розмови.

«Маск розглядає Індію як потенційно прибутковий ринок для своїх автомобільних, космічних і компаній, що займаються штучним інтелектом. Компанія Tesla, виробник електромобілів, раніше стикалася з перешкодами під час продажу автомобілів в Індії через мита на продукцію іноземних виробників. Starlink, постачальник супутникового інтернету від компанії SpaceX, що належить Маску, очікує на остаточний дозвіл на роботу в країні і, згідно з вебсайтом компанії, досі перебуває «в очікуванні схвалення регулюючих органів», — зазначає NYT.

На початку січня стало відомо, що Ілон Маск вечеряв із президентом США Дональдом Трампом і першою леді Меланією Трамп у Мар-а-Лаго після публічної сварки минулого року.