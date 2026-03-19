На 13-му році війни РФ проти України. Російська опозиція вирішила створити партію, що «кине виклик Путіну» з еміграції

Відповідну заяву він зробив у четвер, 19 березня, у відео, опублікованому на його YouTube-каналі.

«Ми повинні створити політичну партію. Саме так — не фонд, не клуб однодумців, не асоціацію», — заявив Яшин.

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За його словами, створення незалежної партії — це «чіткий сигнал російському суспільству, сигнал усім нашим однодумцям».

Назви у партії поки що немає. Яшин повідомив, що у неї буде колегіальне керівництво.

Зараз створено оргкомітет, але прізвищ тих, хто до нього увійшов, він розкривати не став. Яшин стверджує, що це «як люди з великим політичним досвідом, так і молоді ентузіасти».

Планується, що установчий з'їзд партії відбудеться влітку 2026 року.

В описі до відео зазначається, що при владі в Росії вже чверть століття перебуває Володимир Путін, який втягнув країну у війну, «угробив нашу економіку і забороняє людям буквально все».

Яшин закликає не просто спостерігати за тим, що відбувається, і коментувати, а боротися за владу, тому він оголошує про створення політичної партії, яка «кине йому (Путіну — ред.) виклик».

У грудні 2022 року Міщанський суд Москви (Росія) засудив Іллю Яшина до 8,5 років колонії загального режиму за поширення «фейків про російську армію».

1 серпня 2024 року його було звільнено в рамах обміну ув’язненими між Росією та Заходом.

Яшин мешкає в Німеччині, свою еміграцію він називає вимушеною.