Єменські хусити завдали повторного ракетного удару по Ізраїлю

Єменські хусити завдали другого ракетного удару по Ізраїлю — через кілька годин після першої атаки .

Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що під час другої атаки хусити випустили у бік Ізраїлю крилату ракету. Обидва запуски успішно перехопили сили протиповітряної оборони. Постраждалих і руйнувань не зафіксовано.

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Під час телевізійного звернення речник угруповання Ях’я Сарі підтвердив відповідальність за другу атаку та заявив, що хусити продовжать військові операції проти Ізраїлю найближчими днями.

28 березня видання Times of Israel повідомило, що єменські хусити завдали ракетного удару по півдню Ізраїлю — вперше від початку операції союзників проти Ірану.

Ракетному удару передувала заява союзного з Іраном угруповання про готовність до військового втручання в разі, якщо інші країни приєднаються до Сполучених Штатів та Ізраїлю в їхній кампанії або якщо Червоне море буде використано для здійснення атак на Ісламську Республіку.

28 лютого розпочалася спільна операція США та Ізраїлю проти Ірану. Внаслідок авіаударів вже були ліквідовані кілька ключових фігур іранського режиму — аятола Алі Хаменеї, секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані, командир підрозділу Басідж Голамреза Сулеймані.

27 березня The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела написало, що США розглядають можливість відправити до 10 тисяч своїх військових на Близький Схід.

За даними агентства Reuters, наразі Сполучені Штати можуть з упевненістю підтвердити знищення лише близько третини ракетного арсеналу Ірану, хоча операція триває вже місяць.

Так само 27 березня державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Ірані завершиться протягом тижнів, а не місяців. На його думку, Штати вже «майже досягли» поставлених цілей.

Спецпосланець президента США Стів Віткофф зазначив, що переговори з Іраном можуть відбутися найближчого тижня.