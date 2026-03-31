Іран закликає єменських хуситів розпочати нову хвилю нападів на судна в Червоному морі, якщо Сполучені Штати підуть на подальше загострення війни проти Ісламської Республіки.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на європейських чиновників, обізнаних із ситуацією.

За даними джерел видання, керівництво підтримуваного Іраном угруповання зараз обговорює варіанти більш жорстких дій після недавніх запусків балістичних ракет у бік Ізраїлю. Водночас серед самих хуситів немає єдності щодо того, наскільки далеко вони готові зайти у новій кампанії.



Реклама

Минулої суботи, 28 березня, угруповання заявило, що не припинятиме військові дії доти, доки не завершаться атаки США та Ізраїлю на Іран і його союзників, зокрема на ліванську Хезболлу.

Американські та саудівські посадовці, за інформацією європейських союзників, вважають, що наразі хусити намагаються уникати ударів по цілях США та Саудівської Аравії. Однак що довше триватиме американсько-ізраїльська війна проти Ірану, то вищою буде ймовірність нових атак на торговельні судна в Червоному морі. Водночас, як зазначається, бойовики можуть свідомо відкладати таке рішення, щоб зберегти цей інструмент як важіль тиску на Вашингтон.

Через ці ризики ціни на нафту продовжили зростання. Американська нафта завершила торги вище позначки 100 доларів за барель уперше з 2022 року. Щоб частково компенсувати втрати, Саудівська Аравія наростила експорт нафти з порту Янбу на Червоному морі. Для танкерів, які прямують звідти до Азії — найбільшого ринку збуту саудівської нафти, протока Баб-ель-Мандеб залишається найшвидшим маршрутом.