Зможе збивати ракети, як Patriot. У Lockheed Martin показали нову модифікацію FLEX для HIMARS

У США оборонна корпорація Lockheed Martin представила нову модернізацію ракетної системи HIMARS під назвою FLEX, яка дозволить їй працювати як зенітно-ракетний комплекс (на кшталт ЗРК Patriot).

Про це 18 травня повідомляє видання Defense Express.

Модернізація базується на технологічній екосистемі FLEXFires і пропонує клієнтам «нові варіанти боєприпасів та автономності, розширюючи можливості виконання завдань при збереженні точності та перевіреної сили стримування, яку забезпечує HIMARS», — йдеться у пресрелізі корпорації.

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Як пише Defense Express, завдяки модернізації HIMARS отримав можливість нести вдвічі більше боєприпасів (приблизно як у M270 MLSR) на класичному шасі M1140.

«Найцікавіше — що крім стандартного набору боєприпасів у вигляді GMLRS (ER), ATACMS та PrSM (плюс за допомогою HIMARS можна буде запускати гіперзвукову ракету Blackbeard), також заявлено про можливість інтеграції нового озброєння», — повідомляє видання.

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Як зазначили в у Lockheed Martin, конфігурація з двома контейнерами дозволяє подвоїти вогневу потужність HIMARS, а також легко оснащувати її «зенsтними та протиракетними боєприпасами» — у тому числі й ракету PAC-3 для ЗРК Patriot.

«Тобто йдеться про те, що HIMARS зможе не тільки вражати наземні цілі, а й працювати як зенітний ракетний комплекс. На зображенні, наданому компанією Lockheed Martin, можна побачити модернізований HIMARS у двох варіантах — з двома контейнерами для ракет GMLRS (ER), по шість ракет у кожному (всього 12), а також з двома контейнерами з пусковими пристроями для зенітних ракет, по чотири в кожному (всього 8)», — зазначили в Defense Express.

Інфографіка: NV

При цьому в корпорації не уточнили, чи можна буде «комбінувати» пускові установки з різними ракетами.

«Однак навіть якщо ні, модернізація FLEX робить ракетну систему HIMARS дуже універсальною для вирішення різних завдань — за необхідності після нанесення наземних ударів можна швидко перейти до ураження повітряних цілей, і навпаки», — пише Defense Express.

Крім того, у корпорації зазначають, що HIMARS FLEX можна інтегрувати в об'єднані мережі управління вогнем.

«Що стосується питання наведення, можна зазначити, що ще у 2022 році ракету MSE від Patriot PAC-3 успішно „від'єднали“ від базової радіолокаційної станції. Тобто тепер дані на ракету можуть передаватися не базовою РЛС, а будь-якою іншою станцією або датчиком. А об'єднати все в єдине ціле можна за допомогою системи IBCS», — пише Defense Express.

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При цьому, як зазначили у виданні, ще у 2024 році в Lockheed Martin продемонстрували дослідний зразок нової універсальної пускової установки на базі MKR18 Logistics Vehicle System Replacement — і вона дозволяє запускати в чотири рази більше снарядів GMLRS порівняно зі стандартною HIMARS.