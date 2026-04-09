Хезболла заявила про ракетний удар по Ізраїлю у відповідь на «порушення перемир’я»

Вибух в Лівані після ізраїльського удару 8 квітня (Фото: REUTERS/Adnan Abidi)

Терористичне угруповання Хезболла заявило, що завдало ракетного удару по Ізраїлю у відповідь на «порушення перемир’я» після ізраїльської атаки по Лівану.

Про це у четвер, 9 квітня, пише BBC, посилаючись на AFP.

У заяві йдеться про те, що це стало відповіддю на «порушення домовленостей» про припинення вогню.

Там зазначили, що під обстрілом був ізраїльський кібуц Манара, розташований поблизу ліванського кордону.

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Напередодні угруповання також заявляло про своє «право» відповісти на масштабні ізраїльські удари по території Лівану, підкреслило видання.

Армія оборони Ізраїлю наразі не повідомляла про обстріли з боку Хезболли.

У ніч проти 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він підкреслив, що домовленість передбачає двостороннє припинення вогню.

Згодом Верховна рада національної безпеки Ірану підтвердила угоду про двотижневе припинення вогню зі США. У заяві йдеться, що угоду про припинення вогню укладено за згодою нового верховного лідера Ірану аятоли Моджтаби Хаменеї.

Телеканал CNN із посиланням на високопоставленого представника Білого дому повідомив, що Ізраїль також погодився призупинити бомбардування на час переговорів.

Однак 8 квітня в Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявили, що завдала найбільшого (від початку операції Рев Лева) скоординованого удару по об'єктах угруповання Хезболла в Лівані.

Зокрема, під удар потрапили штаб-квартири угруповання, командні центри розвідки і центральні штаби, інфраструктура вогневих і військово-морських підрозділів, активи сил Радван і повітряного підрозділу (127), повідомили ізраїльські офіцери.