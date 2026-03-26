За наругу над прапорами України та ЄС. Європарламент позбавив імунітету ультраправого польського політика

Європарламент проголосував за позбавлення ультраправого польського депутата Гжегожа Брауна імунітету за псування прапорів України та ЄС і заперечення Голокосту.

Про це повідомило RMF24 у четвер, 26 березня.

Імунітет Брауна було скасовано на прохання польської прокуратури. Подання стосувалися двох питань — знищення прапорів України, ЄС та ЛГБТ+ спільноти у Сеймі і заперечення злочинів нацистської Німеччини.

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Зняття імунітету з члена Європейського парламенту надає прокуратурі можливість провести розслідування.

Клопотання, шо стосувалося знищення прапорів, польська сторона подала у липні 2025 року. Там йшлося про декілька інцидентів — знищення виставки, присвяченої ЛГБТ+ спільноті, у головній залі Сейму в червні 2025 року, крадіжку українського прапора з ратуші в Білій Підлясці у квітні 2025-го та крадіжку прапора ЄС із зали Міністерства промисловості в Катовіце у травні того самого року.

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Друге клопотання — щодо заперечення Голокосту — подали у вересні 2025 року. Брауна звинуватили у публічному запереченні злочинів, скоєних у колишньому німецькому нацистському концтаборі Аушвіц-Біркенау. Зокрема йшлося про заяви Брауна, озкучені 10 липня 2025 року в ефірі радіо Wnet та 14 липня в рамках подкасту Jan Pospieszalski rozmawia.

Це вже не перший подібний випадок.У травні 2025-го Європарламент вже знімав імунітет з Гжегожа Брауна на прохання прокуратури Польщі. Тоді йшлося про інцидент у грудні 2023 року — після урочистого запалення свічок на ханукальній менорі в польському Сеймі Браун демонстративно загасив їх за допомогою вогнегасника.

6 березня цього року Грегож Браун відвідав посольство Ірану у Варшаві і підписався у книзі співчуття з приводу загибелі аятоли Алі Хаменеї. Посол США в Польщі Томас Роуз назвав вчинок Брауна «огидним» і попередив Брауна, що «Вашингтон пам’ятатиме ставлення тих, хто підтримує ворогів США».