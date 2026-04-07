В ООН заявили, що стривожені погрозами США розбомбити Іран

Про це заявив його прес-секретар Стефан Дюжаррік, повідомляє Bloomberg.

За його словами, президент США Дональд Трамп ризикує порушити міжнародне право, якщо виконає свої погрози.

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«Нас стривожила риторика, що пролунала в повідомленні в соцмережах, де містилися погрози американських атак на електростанції, мости та іншу інфраструктуру, якщо Іран не погодиться на угоду», — сказав прес-секретар генсека.

Дюжаррік додав, що Гутерріш попросив США та Іран дотримуватися міжнародного права і залишити цивільну інфраструктуру в спокої.

Раніше Трамп заявив, що Іран можна знищити за одну ніч, і додав, що вона може настати вже 7 квітня.

Трамп неодноразово попереджав, що Сполучені Штати можуть вдарити по електростанціях, мостах та іншій інфраструктурі в Ірані, якщо Тегеран не укладе угоду або не відкриє Ормузьку протоку. 5 квітня він заявив, що в Ірану є час до вівторка, 20:00 за східним часом, щоб укласти угоду.

У Тегерані у відповідь заявили, що в разі подальших ударів Сполучених Штатів по інфраструктурі Ірану «врата пекла» відкриються вже для США та Ізраїлю. За даними CNN, Тегеран заявив, що повністю відкриє Ормузьку протоку тільки після компенсації країні фінансових збитків через війну.

6 квітня видання Axios повідомило, що США та Іран за допомогою посередників обговорюють умови потенційного 45-денного припинення вогню, яке може призвести до остаточного завершення війни.

Того ж дня агентство Reuters із посиланням на джерела написало, що Іран відмовився від пропозиції щодо завершення війни зі США та Ізраїлем, у рамках якої Тегеран мав розблокувати Ормузьку протоку для припинення вогню.

Згодом телеканал CNN повідомив, що Трамп не підтримав план, представлений посередниками.