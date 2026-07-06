Оператори ГУР знищили два рідкісні російські безпілотники вартістю 10 мільйонів доларів в окупованому Криму

2 липня оператори спецпідрозділу ГУР Міністерства оборони України Кабул 9 знищили два рідкісні безпілотники Оріон, які російські загарбники розмістили на території аеропорту Керчі в окупованого Криму .

Про це Головне управління розвідки повідомило у понеділок, 6 липня.

Там зазначили, що БплА Оріон — це ударно-розвідувальний дрон, який виготовляє російська група компаній АТ Кронштадт. Він має вагу близько тонни, радіус дії 250−300 кілометрів і може перебувати у повітрі до 30 годин.

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Оріон є носієм керованих авіабомб, ракет Х-50 та нових крилатих ракет Х-БпЛА (також відомих як S8000 Бандероль).

Орієнтовна вартість двох знищених українськими розвідниками ворожих Оріонів становить понад 10 мільйонів доларів.

Того самого дня, 6 липня, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив, що СБС у ніч проти 6 липня уразили два російські танкери з бензином в Азовському морі та дві пускові установки зенітно-ракетного комплексу великої дальності С-400 Тріумф у Брянській області РФ та в окупованому Криму.

Також Бровді зазначив, що з 1 до 6 липня українські військові завдали ударів по 38 енергооб'єктах у Криму і це спричинило відключення електроенергії на окупованому Росією півострові.