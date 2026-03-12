Угорщина вперше допустила можливість повернення Україні золота та грошей Ощадбанку

12 березня, 13:26
Угорщина назвала умову повернення Україні вилучених грошей Ощадбанку (Фото: Magyarország Kormánya)

Угорщина назвала умову повернення Україні вилучених грошей Ощадбанку (Фото: Magyarország Kormánya)

Угорщина поверне Україні вилучені гроші та золото Ощадбанку, якщо підозри щодо українських інкасаторів виявляться безпідставними.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє Telex.

Він повідомив, що наразі у справі не було висунуто жодних звинувачень.

Водночас Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) продовжує розслідування відповідно до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

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Гуйяш сказав, що в інкасаторських автомобілях була «безпрецедентна» сума іноземної валюти та велика кількість золота.

«Якщо підозри виявляться безпідставними, гроші повинні повернути», — додав він.

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Раніше стало відомо, що Угорщина погодилася віддати українському Ощадбанку два арештовані інкасаторські автомобілі, але без грошей.

Про незаконне затримання двох авто Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації, у Будапешті стало відомо 6 березня. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Згодом громадян України депортували, один з них після незаконного затримання та допитів опинився у лікарні, повідомляв голова Нацбанку України.

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10 березня міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку гроші залишаться у Будапешті, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу Дружба.

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація. Президент Володимир Зеленський назвав дії Угорщини «актом бандитизму».

Редактор: Єва Сластнова

Теги:   Угорщина Ощадбанк Інкасаторське авто Інкасатори Україна-Угорщина

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