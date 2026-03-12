Угорщина вперше допустила можливість повернення Україні золота та грошей Ощадбанку

Угорщина поверне Україні вилучені гроші та золото Ощадбанку, якщо підозри щодо українських інкасаторів виявляться безпідставними.

Про це заявив керівник апарату прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш, повідомляє Telex.

Він повідомив, що наразі у справі не було висунуто жодних звинувачень.

Водночас Національна податкова та митна служба Угорщини (NAV) продовжує розслідування відповідно до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей.

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Гуйяш сказав, що в інкасаторських автомобілях була «безпрецедентна» сума іноземної валюти та велика кількість золота.

«Якщо підозри виявляться безпідставними, гроші повинні повернути», — додав він.

Раніше стало відомо, що Угорщина погодилася віддати українському Ощадбанку два арештовані інкасаторські автомобілі, але без грошей.

Про незаконне затримання двох авто Ощадбанку та сімох громадян України, співробітників бригади інкасації, у Будапешті стало відомо 6 березня. Українці здійснювали регулярне перевезення іноземної валюти та банківських металів між Райффазен банк Австрія та Ощадбанк Україна. В автомобілях перевозили $40 млн, €35 млн і 9 кг золота.

Національна податкова і митна адміністрація Угорщини заявила, що підозрює українців у «відмиванні грошей». Згодом громадян України депортували, один з них після незаконного затримання та допитів опинився у лікарні, повідомляв голова Нацбанку України.

10 березня міністр транспорту Угорщини Янош Лазар заявив, що вилучені в інкасаторів Ощадбанку гроші залишаться у Будапешті, поки Україна не відновить роботу нафтопроводу Дружба.

Голова МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що затримання інкасаторів Ощадбанку в Угорщині розглядається як можлива російська провокація. Президент Володимир Зеленський назвав дії Угорщини «актом бандитизму».