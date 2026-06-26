Свириденко заявила, що українці в Молдові зможуть отримати громадянство України у спрощеному порядку

Кабінет міністрів включив Молдову до списку держав, у яких українці зможуть отримувати громадянство України за спрощеною процедурою .

Про це 26 червня повідомила голова українського уряду Юлія Свириденко.

За її словами, це рішення — «закономірний крок», оскільки Україну та Молдову «об'єднує спільний кордон, спільний шлях до Євросоюзу та взаємна підтримка в умовах російської агресії».

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«У Молдові проживає велика українська громада, і ми хочемо, щоб люди мали простіший доступ до українського громадянства. Наступне завдання — зробити процедуру максимально зручною», — сказала Свириденко.

Як нагадала голова Кабміну, для отримання громадянства необхідно скласти іспити з української мови, Конституції та української історії — але поки що зробити це можна лише в Україні.

«Уряд працює над можливістю дистанційного складання іспитів. Також необхідно врегулювати завершальний етап оформлення документів через закордонні дипломатичні установи, щоб люди могли отримати український паспорт без зайвих перешкод», — підсумувала Свириденко.

1 березня програмний директор благодійного фонду «Плахта» Діна Уріх в інтерв'ю NV розповідала, що молоді українці, які виросли на тимчасово окупованих територіях і ще не отримали перший український паспорт, стикаються з серйозними бюрократичними труднощами під час виїзду на підконтрольну Україні територію та оформлення документів.

Основною проблемою є складна процедура ідентифікації особи, яка часто вимагає документів або свідоцтв родичів, доступ до яких у багатьох відсутній через окупацію або складні сімейні обставини. Попри певні спрощення, процес отримання документів і сьогодні може тривати місяцями і фактично ускладнює повернення та інтеграцію молоді в Україну.

5 червня глава МЗС України Андрій Сибіга заявив про запровадження спрощеної процедури, яка дозволить молодим людям з ВОТ, які не мають українських паспортів, оформити документи для повернення в Україну через дипломатичні установи за кордоном.

Як повідомив Сібіга, відтепер громадяни України, які народилися на тимчасово окупованих територіях і ніколи не отримували українських паспортів, зможуть безкоштовно оформити посвідчення особи для повернення в Україну через українські дипломатичні установи за кордоном. Після повернення вони зможуть отримати ID-карту та закордонний паспорт.