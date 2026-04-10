Прем'єр Гренландії відповів на заяву Трампа, який назвав острів «погано керованим шматком льоду»

Прем'єр-міністр Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен відповів на слова президента США Дональда Трампа , який назвав арктичний острів «погано керованим шматком льоду», та закликав союзників НАТО об'єднатися для захисту міжнародного права, пише Reuters 9 квітня.

«Ми не якийсь шматок льоду. Ми — горде населення з 57 000 людей, які щодня працюють як добрі громадяни світу, повністю поважаючи всіх наших союзників», — сказав Нільсен агентству Reuters.

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Він наголосив на важливості збереження післявоєнного геополітичного порядку, включаючи НАТО та міжнародне право, які зараз «піддаються сумніву», закликаючи союзників до об'єднання.

Прем'єр Гренландії також вважає, що Трамп не відмовився від своїх амбіцій щодо острова.

«Я не бачу, щоб його бажання захопити або контролювати Гренландію було знято з порядку денного», — додав він.

9 квітня Трамп після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте розкритикував Альянс через те, що союзників «не було поруч» у потрібний момент.

«НАТО не було поруч, коли ми їх потребували, і їх не буде поруч, якщо вони знадобляться нам знову. Пам’ятайте про Гренландію — той великий, погано керований шматок льоду!!!» — заявив Трамп.

До цього американський президент визнав, що розкол між США та НАТО почався з Гренландії, яку Трамп хотів анексувати у Данії. Низка європейських країн направляла на острів невеликі контингенти військ у знак солідарності та стримування.

Інфографіка: NV

Після низки заяв та погроз контролювати Гренландію Трамп у січні 2026 року зустрівся з генсеком НАТО Марком Рютте та заявив, що не буде захоплювати територію військовим шляхом. Він заявив про переговори щодо острова, який у Білому домі вважають питанням національної безпеки через загрозу Росії та Китаю в Арктиці.